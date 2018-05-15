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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини: Надеюсь, что смогу вернуть сборную Италии к былому триумфу

Новый главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от работы с национальной командой.

Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь, что смогу стать тем, кто вернёт сборную Италии к былому триумфу. Невыход национальной команды на чемпионат мира вызвал в стране траур. Это показывает значимость футбола для Италии. Быть главным тренером национальной сборной — повод для гордости для каждого тренера. Думаю, сейчас для меня наступил подходящий момент. Выиграть что-то со сборной Италии было бы уникальным достижением. Сейчас у сборной сложные времена и нужно выполнить большой объём работы.

Что касается возможного возвращения в составы сборной Италии Марио Балотелли, то я определённо поговорю с ним об этом, — цитирует Манчини BBC.

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