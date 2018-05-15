Манчини: Надеюсь, что смогу вернуть сборную Италии к былому триумфу

«Надеюсь, что смогу стать тем, кто вернёт сборную Италии к былому триумфу. Невыход национальной команды на чемпионат мира вызвал в стране траур. Это показывает значимость футбола для Италии. Быть главным тренером национальной сборной — повод для гордости для каждого тренера. Думаю, сейчас для меня наступил подходящий момент. Выиграть что-то со сборной Италии было бы уникальным достижением. Сейчас у сборной сложные времена и нужно выполнить большой объём работы.