21-летний норвежский лыжник Йоханнес Клэбо забил три гола в матче "Астор-2" - "Глимт" (5:0)
Футболисты сборной России станут комментаторами матча журналистов
Спортивные журналисты проведут матч, комментировать который будут игроки сборной России.
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Спортивные журналисты проведут матч, комментировать который будут игроки сборной России.
Подопечные Станислава Черчесова будут разбирать действия на поле таких комментаторов, как Константин Генич и Нобель Арустамян, в матче также сыграют
Матч пройдет в Новогорске 18 мая в рамках проекта «Кубок Вкуса-2018» от компании «Мон'дэлис Русь».