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18:54 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболисты сборной России станут комментаторами матча журналистов

Спортивные журналисты проведут матч, комментировать который будут игроки сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Подопечные Станислава Черчесова будут разбирать действия на поле таких комментаторов, как Константин Генич и Нобель Арустамян, в матче также сыграют экс-футболист «Крыльев Советов» Евгений Савин и видеоблогер Никита Ковальчук.

Матч пройдет в Новогорске 18 мая в рамках проекта «Кубок Вкуса-2018» от компании «Мон'дэлис Русь».

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