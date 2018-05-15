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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Немецкий футбольный союз продлил контракт с Лёвом до 2022 года

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продлил свой контракт с Немецким футбольным союзом до 2022 года.

Источник: AP 2018

Об этом сообщила пресс-служба организации. Срок прежнего соглашения специалиста с союзом истекало в 2020 году.

Кроме того до 2022 года продлены контракты с помощниками тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кёпке. До 2024 года также были продлены соглашения с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом.

Лёв возглавил национальную сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под руководством Лёва немецкая команда стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призёром ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы—2008.

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