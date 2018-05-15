Немецкий футбольный союз продлил контракт с Лёвом до 2022 года

Источник: AP 2018

Об этом сообщила пресс-служба организации. Срок прежнего соглашения специалиста с союзом истекало в 2020 году.

Кроме того до 2022 года продлены контракты с помощниками тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кёпке. До 2024 года также были продлены соглашения с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом.