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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Динозавры не вымирают! Каково теперь Березуцким?

Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

Источник: РИА "Новости"

Звонит мне шеф отдела футбол Денис Целых и говорит:

— Я сейчас за рулём. Не могу читать переписку. Что там с Игнашевичем?

— Ничего особенного. Всего лишь в сборную России вернулся. Черчесов объявил.

— Хорош прикалываться, Гриш. Что там на самом деле?

И такая реакция сегодня была у многих. Возвращение Игнашевича в сборную — эпохальное событие. Только вдумайтесь: человеку в июле исполнится 39 лет! Эта новость даже не молния, а просто Армагеддон.

Коллега по «Чемпионату» Андрей Панков созвонился с бывшим игроком сборной России Александром Мостовым и рассказал ему про возвращение Игнашевича. Мостовой пять секунд молчал, чтобы осознать ситуацию, а затем выдавил из себя:

— Да ладно?!

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А теперь к сути вопроса. Судя по всему, Игнашевич вызван для того, чтобы играть в основе. Не могу представить, чтобы Черчесов уговорил старейшего игрока РФПЛ вернуться ради скамейки запасных. Полагаю, что место в основе Сергею фактически гарантировано.

А еще, вероятно, сборная России стала чуть ближе к привычной схеме с тремя центральными защитниками. Ещё недавно Черчесов утверждал, что пока сам не определился, по какому модулю играть: 4-Х-Х или 5-Х-Х. С Игнашевичем в составе выступать с пятью защитниками будет проще: «армеец» играет по этой схеме в клубе.

Ключевой вопрос: насколько Игнашевич соответствует уровню сборной? И тут достаточно сказать, что в этом сезоне у Виктора Васина были крупные «косяки», но он был основным для Черчесова. Да, Игнашевич далеко не молод, но он вполне может сыграть не хуже. У кого повернётся язык сказать, что Игнашевич был слабейшим из четвёрки центральных защитников ЦСКА в этом сезоне?

Кстати, интересно, каково теперь Березуцким? Они, 35-летние, посчитали себя слишком старыми для сборной. Игнашевич невольно поставил аргумент братьев-одноклубников под сомнение. Да, велика вероятность, что наша сборная снова опростоволосится. А если нет? Вдруг выйдем из группы, да еще и в плей-офф сделаем шажок? Тогда про Игнашевича можно будет снимать фильм «Игрок». Данила Козловский в главной роли, конечно же.

На первый взгляд показалось немного странным, что Игнашевич дал добро на возвращение в сборную уже после объявления списка вызванных игроков. Казалось, логичнее это было сделать до оглашения состава. Можно предположить, что полноценный разговор Черчесова с Игнашевичем мог состояться лишь после окончания сезона. Думаю, что чуть запоздалое решение Игнашевича связано скорее с этим, а не с пенальти, который привёз Кутепов в последнем туре.

И напоследок. Знаете, кто был самым возрастным игроком сборной России на ЧМ-2014?

Сергей Игнашевич.

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