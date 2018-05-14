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23:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерация футбола Италии подтвердила, что сборную возглавит Манчини

Чрезвычайный комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини подтвердил, что бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини возглавит национальную команду. По информации Sky Sport Italia, официально о назначении 53-летнего специалиста будет объявлено во вторник, 15 мая.

— Нам осталось доработать определенные детали, но уже сейчас можно сказать, что Манчини — это новый главный тренер сборной Италии, — приводит Football Italia слова Фаббричини. — Самое главное, что Манчини много раз говорил, как он хочет эту работу. Он отказался от двухлетнего контракта в «Зените», а это о многом говорит.

Сообщалось, что зарплата Манчини в сборной Италии составит 2 миллиона евро в год, а соглашение будет рассчитано до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света.

Напомним, что «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с питерцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезон-2019/20 с возможностью продления еще на два.

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