Федерация футбола Италии подтвердила, что сборную возглавит Манчини

— Нам осталось доработать определенные детали, но уже сейчас можно сказать, что Манчини — это новый главный тренер сборной Италии, — приводит Football Italia слова Фаббричини. — Самое главное, что Манчини много раз говорил, как он хочет эту работу. Он отказался от двухлетнего контракта в «Зените», а это о многом говорит.



Сообщалось, что зарплата Манчини в сборной Италии составит 2 миллиона евро в год, а соглашение будет рассчитано до конца Евро-2020 с возможностью автоматического продления еще на два года в случае выхода национальной команды в финальный турнир первенства Старого света.



Напомним, что «Зенит» и Манчини достигли соглашения о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций. Соглашение тренера с питерцами, подписанное летом 2017 года, было рассчитано до конца сезон-2019/20 с возможностью продления еще на два.