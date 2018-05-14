Игнашевич вызван в сборную России

Источник: Спорт-Экспресс

Камболов получил травму в матче 30-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:1). Сегодня в Москве футболист прошел дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей. Учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России принял решение произвести замену.

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18 мая национальная сборная России соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве. Окончательная заявка сборной на ЧМ-2018 станет известна до 4 июня.

На ЧМ-2018 россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, «Лужники»), Египтом (19 июня, «Санкт-Петербург») и Уругваем (25 июня, «Самара Арена»).