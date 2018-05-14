Источник: Манчини возглавит сборную Италии 15 мая

По информации издания, стороны окончательно уладили все нюансы контракта специалиста и уже завтра, 15 мая, официально объявят о сотрудничестве. Как сообщалось ранее, за свою работу Манчини будет получать около € 2 млн в год, контракт будет рассчитан на два года.



13 мая «Зенит» объявил о расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсаций. Итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых летом 2017 года. Под его руководством «Зенит» одержал 21 победу в 44 матчах, 13 раз сыграв вничью и 10 раз потерпев поражение.