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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Манчини возглавит сборную Италии 15 мая

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в ближайшее время официально возглавит сборную Италии, сообщает Sky Sport Italia.

Источник: Reuters

По информации издания, стороны окончательно уладили все нюансы контракта специалиста и уже завтра, 15 мая, официально объявят о сотрудничестве. Как сообщалось ранее, за свою работу Манчини будет получать около € 2 млн в год, контракт будет рассчитан на два года.

13 мая «Зенит» объявил о расторжении контракта с Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты компенсаций. Итальянский специалист возглавил сине-бело-голубых летом 2017 года. Под его руководством «Зенит» одержал 21 победу в 44 матчах, 13 раз сыграв вничью и 10 раз потерпев поражение.

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