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14:38 (мск), источник: Sports.kz

Женская сборная Казахстана до 17 лет обыграла сверстниц из Румынии

Женская сборная Казахстана до 17 лет сыграла свой последний матч на международном турнире «Кубок Развития-2018» в Грузии.

Встреча состоялся на стадионе имени Давида Петриашвили в Тбилиси. Наши девушки уверенно переиграли женскую сборную Румынии U-17 — 2:0. Дубль оформила нападающий Татьяна Герасимова. Таким образом, наша женская сборная, одержав две победы и проиграв хозяйке турнира, сборной Грузии, заняла второе место на «Кубке Развития-2018».

Румыния U-17 — Казахстан U-17 0:2 (0:0)

Голы: Герасимова 60, 70.

Состав женской сборной Казахстана U-17: Оразбекова (вр), Исмаилова, Бурова, Копжанова, Иванова, Кенжетай, Садыкова (к), Ташмет, Айтимбетова (Герасимова 36), Артыкбай, Махаматова (Шалмухамбетова 25, Мукашова 79).

Главный тренер — Орынбасар Дауренбекова.13.05.2018, г. Тбилиси. Стадион им. Д. Петриашвили.

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