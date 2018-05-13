Салах вошел в состав сборной Египта на два товарищеских матча перед ЧМ-2018

Салах вошел в состав сборной Египта на два товарищеских матча перед ЧМ-2018

ТАСС, 13 мая. Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах вошел в состав сборной Египта по футболу на два товарищеских матча перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом сообщается в Twitter сборной.