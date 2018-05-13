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14:26 (мск), источник: ТАСС

Салах вошел в состав сборной Египта на два товарищеских матча перед ЧМ-2018

ТАСС, 13 мая. Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах вошел в состав сборной Египта по футболу на два товарищеских матча перед чемпионатом мира 2018 года. Об этом сообщается в Twitter сборной.

26 мая сборная Египта сыграет с командой Кувейта, 6 июня — с бельгийцами.

Полностью состав сборной Египта выглядит следующим образом:

вратари: Эссам Эль-Хадари («Аль-Таавун», Саудовская Аравия), Мохаммед Эль-Шеннави («Аль-Ахли»), Шериф Экрами («Аль-Ахли»), Мохаммед Авад («Исмаили»);.

защитники: Ахмед Фатхи, Саад Самир, Айман Ашраф (все — «Аль- Ахли»), Махмуд Хамди («Замалек»), Мохаммед Абдельшафи («Аль- Фатах», Саудовская Аравия), Ахмед Хегази, Али Габр (оба — «Вест Бромвич», Англия), Ахмед Эльмохамади («Астон Вилла», Англия), Карим Хафез («Ланс», Франция), Омар Габер («Лос- Анджелес», США), Амро Тарек («Орландо Сити», США);.

полузащитники: Тарек Хамед («Замалек»), Махмуд Абдельазиз («Замалек), Шикабала («Аль-Рияд»), Абдалла Эль-Саид (КуПС, Финаляндия), Сэм Морси («Уиган», Англия), Мохамед Эль-Нени («Арсенал», Англия), Махмуд («Иттихад», Саудовская Аравия), Рамадан Собхи («Сток Сити», Англия), Махмуд («Касымпаша», Турция), Амр Варда («Атромитос», Греция);.

нападающие: Марван Мохсен («Аль-Ахли»), Ахмед Гомаа («Аль-Масри»), Ахмед Хасан («Брага», Португалия), Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия).

Сборная Египта будет соперником команды России на групповом этапе чемпионата мира, их встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге. Также в группе A выступят сборные Саудовской Аравии и Уругвая.

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