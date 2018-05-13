Российского вратаря уговорили сменить футбольное гражданство
Российский вратарь «Тосно» Давид Юрченко согласился выступать за сборную Армении. Об этом сообщает АРКА.
Российский вратарь «Тосно» Давид Юрченко согласился выступать за сборную Армении. Об этом сообщает АРКА.
«Вчера мы получили ответ Юрченко о том, что если мы пришлем ему официальное приглашение, он приедет», — заявил президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.
32-летнего россиянина неоднократно приглашали выступать за национальную команду Армении. Сообщается, что мать игрока — армянка. Одной из причин того, что Юрченко не давал своего согласия ранее, являлась боязнь игрока приобрести в России статус легионера.
С 1996 по 2016 ворота сборной Армении защищал другой россиянин Роман Березовский. В России голкипер известен своими выступлениями за московское «Динамо» и питерский «Зенит».
В составе «Тосно» Юрченко стал обладателем Кубка России 2017/2018. В финале клуб из Ленинградской области оказался сильнее курского «Авангарда».