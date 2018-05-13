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01:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российского вратаря уговорили сменить футбольное гражданство

Российский вратарь «Тосно» Давид Юрченко согласился выступать за сборную Армении. Об этом сообщает АРКА.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера мы получили ответ Юрченко о том, что если мы пришлем ему официальное приглашение, он приедет», — заявил президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян.

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32-летнего россиянина неоднократно приглашали выступать за национальную команду Армении. Сообщается, что мать игрока — армянка. Одной из причин того, что Юрченко не давал своего согласия ранее, являлась боязнь игрока приобрести в России статус легионера.

С 1996 по 2016 ворота сборной Армении защищал другой россиянин Роман Березовский. В России голкипер известен своими выступлениями за московское «Динамо» и питерский «Зенит».

В составе «Тосно» Юрченко стал обладателем Кубка России 2017/2018. В финале клуб из Ленинградской области оказался сильнее курского «Авангарда».

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