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18:44 (мск), источник: ТАСС

Зобнин: Футболисты «Спартака» не обсуждают тему сборной внутри команды

ТАРАСОВКА /Московская область/, 12 мая. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» не обсуждали состав сборной России для подготовки к чемпионату мира. Об этом журналистам рассказал полузащитник красно-белых Роман Зобнин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу был оглашен расширенный состав сборной. 28 игроков отправятся на сбор в Австрию, еще семь игроков будут готовиться к турниру отдельно и будут вызваны в случае необходимости. Зобнин включен в состав 28 игроков, его одноклубники — Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров — в число семи.

«Я очень рад включению в состав, думаю, каждый был бы рад. Мы по сборной в клубе не общаемся, но думаю, ребята расстроены, хотя лично я с ними не общался», — прокомментировал ситуацию Зобнин.

Он также сообщил, что пока сложно оценить, в какой форме он находится. «Тяжело говорить о своем состоянии, потому что в последнее время мы играли с командами достаточно низкого уровня, при всем уважении к ним. Думаю, мою форму нормально можно будет оценить только на чемпионате мира», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

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