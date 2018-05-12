Зобнин: Футболисты «Спартака» не обсуждают тему сборной внутри команды

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу был оглашен расширенный состав сборной. 28 игроков отправятся на сбор в Австрию, еще семь игроков будут готовиться к турниру отдельно и будут вызваны в случае необходимости. Зобнин включен в состав 28 игроков, его одноклубники — Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров — в число семи.

«Я очень рад включению в состав, думаю, каждый был бы рад. Мы по сборной в клубе не общаемся, но думаю, ребята расстроены, хотя лично я с ними не общался», — прокомментировал ситуацию Зобнин.

Он также сообщил, что пока сложно оценить, в какой форме он находится. «Тяжело говорить о своем состоянии, потому что в последнее время мы играли с командами достаточно низкого уровня, при всем уважении к ним. Думаю, мою форму нормально можно будет оценить только на чемпионате мира», — сказал он.