Румбутис назвал состав белорусской «молодежки» на игры с футболистами Албании

К предстоящим играм будут готовиться:
вратари — Максим Плотников («Луч», Минск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»);.
защитники — Егор Хвалько («Неман», Гродно), Алексей Иванов («Луч», Минск), Максим Швецов, Александр Чиж (оба — «Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Витебск»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Олег Чмыриков («Днепр», Могилев);.
полузащитники — Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Дмитрий Бессмертный («Минск»), Михаил Шибун («Шахтер», Солигорск), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Никита Степанов, Тимофей Лукашевич (оба — «Луч», Минск);.
нападающие — Евгений Шевченко, Дмитрий Антилевский (оба — «Минск»), Валерий Громыко («Шахтер», Солигорск), Владислав Федосов («Днепр», Могилев).
Белорусская команда соберется 2 июня в Минске, а на следующий день отправится в албанский Дуррес, где 5 и 8 июня проведет два спарринга с местной «молодежкой».