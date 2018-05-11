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18:38 (мск), источник: БЕЛТА

Румбутис назвал состав белорусской «молодежки» на игры с футболистами Албании

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Людас Румбутис определил футболистов, которые сыграют в гостевых товарищеских матчах с Албанией, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации «Белорусская федерация футбола».

К предстоящим играм будут готовиться:

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вратари — Максим Плотников («Луч», Минск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»);.

защитники — Егор Хвалько («Неман», Гродно), Алексей Иванов («Луч», Минск), Максим Швецов, Александр Чиж (оба — «Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Витебск»), Александр Павловец («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Олег Чмыриков («Днепр», Могилев);.

полузащитники — Владислав Климович («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Роман Юзепчук («Динамо-Брест»), Дмитрий Бессмертный («Минск»), Михаил Шибун («Шахтер», Солигорск), Евгений Березкин (БАТЭ, Борисов), Никита Степанов, Тимофей Лукашевич (оба — «Луч», Минск);.

нападающие — Евгений Шевченко, Дмитрий Антилевский (оба — «Минск»), Валерий Громыко («Шахтер», Солигорск), Владислав Федосов («Днепр», Могилев).

Белорусская команда соберется 2 июня в Минске, а на следующий день отправится в албанский Дуррес, где 5 и 8 июня проведет два спарринга с местной «молодежкой».

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