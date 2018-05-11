Женская сборная Казахстана до 17 лет в серии пенальти обыграла сверстниц из Беларуси
Женская сборная Казахстана до 17 лет сыграла второй матч на международном турнире «Кубок Развития-2018» в Грузии.
Женская сборная Казахстана до 17 лет сыграла второй матч на международном турнире «Кубок Развития-2018» в Грузии.
Встреча между сборными Казахстана и Беларуси состоялась на стадионе имени Давида Петриашвили. В ходе матча нашим девушкам пришлось два раза отыгрываться.
Оба раза равновесие в счете восстанавливала Александра Бурова. Исход игры решился в серии послематчевых пенальти. В составе нашей команды одиннадцатиметровые удары забили 4 игрока, но героем противостояния стала голкипер нашей сборной — Аружан Оразбекова, которой удалось отразить два удара соперника. Женской сборной Казахстана U-17 на «Кубке Развития-2018» осталось провести заключительный матч. Соперником будет сборная Румынии U-17.
Беларусь U-17 — Казахстан U-17 2:2 (1:1) по пен. 2:4
Голы: Харитончик 7, Железникова 73 — Бурова 22, 78.
Состав женской сборной Казахстана U-17: Оразбекова (вр), Бурова, Садыкова (к), Ташмет, Исмаилова, Кенжетай, Айтимбетова (Шулакова 41, Мукашова 72), Копжанова, Артыкбай, Иванова, Махаматова (А. Шалмухамбетова 51).