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16:23 (мск), источник: Sports.kz

Женская сборная Казахстана до 17 лет в серии пенальти обыграла сверстниц из Беларуси

Женская сборная Казахстана до 17 лет сыграла второй матч на международном турнире «Кубок Развития-2018» в Грузии.

Встреча между сборными Казахстана и Беларуси состоялась на стадионе имени Давида Петриашвили. В ходе матча нашим девушкам пришлось два раза отыгрываться.

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Оба раза равновесие в счете восстанавливала Александра Бурова. Исход игры решился в серии послематчевых пенальти. В составе нашей команды одиннадцатиметровые удары забили 4 игрока, но героем противостояния стала голкипер нашей сборной — Аружан Оразбекова, которой удалось отразить два удара соперника. Женской сборной Казахстана U-17 на «Кубке Развития-2018» осталось провести заключительный матч. Соперником будет сборная Румынии U-17.

Беларусь U-17 — Казахстан U-17 2:2 (1:1) по пен. 2:4

Голы: Харитончик 7, Железникова 73 — Бурова 22, 78.

Состав женской сборной Казахстана U-17: Оразбекова (вр), Бурова, Садыкова (к), Ташмет, Исмаилова, Кенжетай, Айтимбетова (Шулакова 41, Мукашова 72), Копжанова, Артыкбай, Иванова, Махаматова (А. Шалмухамбетова 51).

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