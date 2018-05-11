Экс-форвард «Спартака» Мовсисян вызван в сборную Армении после трехлетнего перерыва

«Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян вызвал Мовсисяна для подготовки к товарищеским играм с командами Мальты и Молдавии, которые пройдут 29 мая и 4 июня в австрийских городах Ватенс и Кематен», — говорится в сообщении.

Мовсисян выступал за сборную Армении в с 2010 по 2015 годы, проведя 35 матчей и забив 10 голов. Нападающий покинул национальную команду по требования президента ФФА Рубена Айрапетян, обвинившего футболиста в нарушении дисциплины. Мовсисян в 2011—2012 годах играл за «Краснодар», а в 2013—2016 годах — за московский «Спартак». Сейчас форвард выступает в шведском «Юргордене», который арендовал его у американского «Реал Солт-Лейк».