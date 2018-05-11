Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Екатеринбуржцам выставили огромные счета за ЖКХ
Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Зарубежный
10.05
Вест Хэм Юнайтед0
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Самойлова прокомментировала свой провал на «Евровидении»
Эксперты объяснили причины уязвимости «Панциря»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Наталья Сенчукова надела на выступление юбку-пачку
Образ дня: Ирина Шейк в откровенном платье от Versace в Каннах
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
13:58 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-форвард «Спартака» Мовсисян вызван в сборную Армении после трехлетнего перерыва

ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Экс-форвард московского «Спартака» Юра Мовсисян вызван в сборную Армении по футболу после трехлетнего перерыва, сообщили в пресс-службе Федерации футбола страны.

Источник: AP 2018

«Главный тренер сборной Армении Вардан Минасян вызвал Мовсисяна для подготовки к товарищеским играм с командами Мальты и Молдавии, которые пройдут 29 мая и 4 июня в австрийских городах Ватенс и Кематен», — говорится в сообщении.

Мовсисян выступал за сборную Армении в с 2010 по 2015 годы, проведя 35 матчей и забив 10 голов. Нападающий покинул национальную команду по требования президента ФФА Рубена Айрапетян, обвинившего футболиста в нарушении дисциплины. Мовсисян в 2011—2012 годах играл за «Краснодар», а в 2013—2016 годах — за московский «Спартак». Сейчас форвард выступает в шведском «Юргордене», который арендовал его у американского «Реал Солт-Лейк».

Также в сборную приглашены выступающие в Россиской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян, голкипер «Тосно» Давид Юрченко, нападающий красноярского «Енисея» Артур Саркисов и защитник екатеринбургского «Урала» Вараздат Ароян. На сборы планируется также прибытие лидера национальной команды, полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

Армения
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Новый тренер Медведевой рассказал, чего ждать от фигуристки
Россия победила Родченкова, но почему победа не вызывает радости
Понятный состав. Черчесов вызвал лучших
Вратарь «Спартака» получил серьёзную травму и пропустит ЧМ-2018
Мясо режут с двух сторон. Глушаков и Комбаров — мимо ЧМ-2018
Мы переоценили звено Дацюка. 5 выводов из матча Россия – Чехия
Бразильцу Неймару надоело в Париже
Дзюба: Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился
«Локомотив» оштрафован на 330 тыс. по итогам чемпионского матча
Новости
Авто
Первый «джип» Rolls-Royce — все подробности Компания Rolls-Royce представила один из самых роскошных кроссоверов в мире
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой Представительница России не смогла набрать достаточное количество баллов, чтобы продолжить участие в конкурсе
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь