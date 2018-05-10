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14:14 (мск), источник: ТАСС

Футболист Чалов не вызван в молодежную сборную России по договоренности с Черчесовым

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Нападающий Федор Чалов не получил приглашения в молодежную сборную России на ближайшие матчи по договоренности с главным тренером основной национальной команды Станиславом Черчесовым. Об этом ТАСС заявил главный тренер молодежной сборной Евгений Бушманов.

Источник: РИА "Новости"

Молодежная команда с 14 по 20 мая проведет сбор, в ходе которого сыграет с испанской «Гранадой» и сборной Кипра.

«Не вызвали Федора [Чалова] на ближайшие матчи, так как есть договоренность с Черчесовым, — заявил Бушманов. — Чалов рассматривается в качестве кандидата на попадание в состав сборной на чемпионат мира».

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20-летний форвард в текущем сезоне провел 19 матчей, в которых забил шесть голов. В матче 29-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» (6:0) Чалов впервые в карьере отметился хет-триком. В прошлом сезоне, который стал для форварда дебютным в основной команде, он отметился шестью голами в 15 матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Сборная России начнет учебно-тренировочный сбор в преддверии чемпионата мира 18 мая в Новогорске. С 20 по 31 мая подопечные Черчесова будут тренироваться в австрийском Нойштифте, на 30 мая запланирован контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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