Андреа Пирло может стать помощником Манчини в сборной Италии

Манчини в настоящее время является главным тренером санкт-петербургского «Зенита», с которым его связывает долгосрочный контракт. Как сообщалось ранее, Манчини готовится подписать с Итальянской федерацией футбола (FIGC) двухлетний контракт.

В сборной Италии Манчини будет получать 4,2 миллиона евро в год

Если Пирло войдет в тренерский штаб Манчини, это станет первым тренерским опытом 38-летнего итальянца после завершения карьеры игрока осенью 2017 года.

Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан» (2001−2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии, два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998−2001), туринского «Ювентуса» (2011−2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, а последние годы играл за «Нью-Йорк Сити». Пирло ранее сообщал, что собирается организовать 21 мая прощальный матч на миланском стадионе «Сан-Сиро».