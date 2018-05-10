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12:54 (мск), источник: Р-Спорт

Андреа Пирло может стать помощником Манчини в сборной Италии

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Помощником Роберто Манчини в случае назначения его главным тренером сборной Италии по футболу может стать чемпион мира 2006 года в составе «Скуадры адзурры» Андреа Пирло, сообщает Football Italia.

Источник: AP 2018

Манчини в настоящее время является главным тренером санкт-петербургского «Зенита», с которым его связывает долгосрочный контракт. Как сообщалось ранее, Манчини готовится подписать с Итальянской федерацией футбола (FIGC) двухлетний контракт.

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Если Пирло войдет в тренерский штаб Манчини, это станет первым тренерским опытом 38-летнего итальянца после завершения карьеры игрока осенью 2017 года.

Пирло большую часть карьеры выступал за «Милан» (2001−2011 годы), с которым дважды выиграл чемпионат Италии, два раза победил в Лиге чемпионов. Также он защищал цвета миланского «Интера» (1998−2001), туринского «Ювентуса» (2011−2015), с которым четырежды стал чемпионом Италии, а последние годы играл за «Нью-Йорк Сити». Пирло ранее сообщал, что собирается организовать 21 мая прощальный матч на миланском стадионе «Сан-Сиро».

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