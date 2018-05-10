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01:38 (мск), источник: Советский спорт

Сборная Саудовской Аравии обыграла Алжир в товарищеском матче

Футболисты сборной Саудовской Аравии в товарищеской встрече взяли верх над командой Алжира со счетом 2:0.

Источник: Reuters

В составе победителей голами отметились Салман Аль-Фарадж и Яхья Аль-Шехри.

Напомним, что в матче открытии чемпионата мира 2018 года сборная Саудовской Аравии 14 июня сыграет с Россией.

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