Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Сборная Саудовской Аравии обыграла Алжир в товарищеском матче
Футболисты сборной Саудовской Аравии в товарищеской встрече взяли верх над командой Алжира со счетом 2:0.
Футболисты сборной Саудовской Аравии в товарищеской встрече взяли верх над командой Алжира со счетом 2:0.
В составе победителей голами отметились Салман
Напомним, что в матче открытии чемпионата мира 2018 года сборная Саудовской Аравии 14 июня сыграет с Россией.