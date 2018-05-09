Kick It Out назвала наказание РФС со стороны ФИФА жалким

Международная федерация провела расследование по факту выкриков расистского характера со стороны фанатов в адрес игроков французской команды Поля Погба и Усмана Дембеле.
«Kick It Out чрезвычайно разочарована решением ФИФА оштрафовать РФС всего лишь на 22 тысячи фунтов (25 тысяч евро), — цитирует Daily Mail главу организации лорда Осли. — Мы полагаем, что к столь жалкому наказанию привела некомпетентность дисциплинарного комитета ФИФА.
Этот случай — далеко не первый, к которому причастны российские клубы или их болельщики. Мы думаем, что недостаточные действия ФИФА в вопросе проявлений расизма в российском футболе приведут к последующим оскорблениям темнокожих игроков во время матчей с участием сборных.
Мы ставим под сомнение то, что ФИФА может эффективно реагировать на возможные случаи проявления расизма во время чемпионата мира-2018".
Напомним, матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.