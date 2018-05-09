Kick It Out назвала наказание РФС со стороны ФИФА жалким

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Международная федерация провела расследование по факту выкриков расистского характера со стороны фанатов в адрес игроков французской команды Поля Погба и Усмана Дембеле.

«Kick It Out чрезвычайно разочарована решением ФИФА оштрафовать РФС всего лишь на 22 тысячи фунтов (25 тысяч евро), — цитирует Daily Mail главу организации лорда Осли. — Мы полагаем, что к столь жалкому наказанию привела некомпетентность дисциплинарного комитета ФИФА.

Этот случай — далеко не первый, к которому причастны российские клубы или их болельщики. Мы думаем, что недостаточные действия ФИФА в вопросе проявлений расизма в российском футболе приведут к последующим оскорблениям темнокожих игроков во время матчей с участием сборных.

Мы ставим под сомнение то, что ФИФА может эффективно реагировать на возможные случаи проявления расизма во время чемпионата мира-2018".