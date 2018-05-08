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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

РФС взыщет средства с виновных в проявлении расизма в отношении французов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Василий Конов-мл. Российский футбольный союз (РФС) выплатит штраф за дискриминационное поведение болельщиков по отношению к игрокам сборной Франции во время товарищеского матча с командой России, но будет взыскивать эти средства с виновников, заявил РИА Новости исполняющий обязанности главы РФС Александр Алаев.

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Дисциплинарная инстанция Международной федерации футбола (ФИФА) во вторник оштрафовала РФС на 30 тысяч швейцарских франков за проявления дискриминации со стороны болельщиков во время товарищеского матча сборных России и Франции, который прошел 27 марта в Санкт-Петербурге.

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Ранее начальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев сообщил РИА Новости, что личности правонарушителей установлены.

«Произошедшее на матче Россия — Франция является вопиющим случаем неуважения нескольких зрителей к сопернику, и мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось. Российский футбольный союз всегда выступал против всех видов дискриминации, и наша работа за прошедший год является лучшим тому доказательством. Те несколько людей, которые позволили себе оскорбительные выкрики, были почти сразу установлены правоохранительными органами», — сказал Алаев.

«РФС, конечно, выплатит штраф. Но эти средства, в свою очередь, мы будем взыскивать с тех, кто реально виноват в произошедшем. Приходящие на стадион должны понимать свою персональную ответственность. Уверен, что на чемпионате мира благодаря совместной работе ФИФА и РФС будет царить атмосфера праздника и уважения друг к другу», — подчеркнул Алаев.

Ранее сообщалось, что ФИФА и РФС провели совместное расследование после информации об оскорблениях болельщиками игроков сборной Франции Поля Побга и Усмана Дембеле на расовой почве.

Личности нарушителей были установлены правоохранительными органами. По информации РИА Новости, речь идет о семерых болельщиках, шестеро из которых будут наказаны в соответствии с действующим законодательством, им также будет запрещен вход на матчи чемпионата мира по футболу летом. Причастность еще одного фаната к расистским выкрикам до конца не установлена.

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