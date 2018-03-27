РФС оштрафован на 30 тысяч франков за поведение фанатов на матче Россия — Франция

Встреча прошла 27 марта текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1. После игры в ряде зарубежных СМИ появилась информация о дискриминационных кричалках со стороны болельщиков на стадионе в адрес нескольких игроков сборной Франции. Позднее главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам сообщил, что французская делегация не заметила проявлений дискриминации на матче.
ФИФА отмечает, что причиной для наказания стали «дискриминационные скандирования» фанатов на стадионе.
В апреле ФИФА уведомила РФС о начале расследования в связи с выкриками оскорбительного характера с трибун на матче между сборными России и Франции. Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин в интервью ТАСС отмечал, что РФС готов оказать ФИФА всестороннюю поддержку по данному вопросу. Позднее стало известно, что МВД России начало проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.