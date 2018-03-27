Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Воспитательница в качестве наказания заставила детей пить кипяток
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Суонси
Саутгемптон
Футбол. Премьер-лига
7.05
Рубин0
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
7.05
Анжи0
Ахмат2
Футбол. Зарубежный
7.05
Леганес0
Леванте3
Футбол. Кубок России
9.05
Тосно
Авангард К
Футбол. Зарубежный
9.05
Барселона
Вильярреал
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Мирча Луческу: Если бы я остался, то у Семина были бы проблемы
Авербух: От разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
18Как Каррера Карпина переиграл
16Хет-трик Чалова: как ЦСКА разгромил «Арсенал»
17:46 (мск), источник: ТАСС

РФС оштрафован на 30 тысяч франков за поведение фанатов на матче Россия — Франция

ТАСС, 8 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Российский футбольный союз (РФС) на 30 тыс. швейцарских франков за дискриминационное поведение болельщиков на товарищеском матче между сборными России и Франции. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла 27 марта текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1. После игры в ряде зарубежных СМИ появилась информация о дискриминационных кричалках со стороны болельщиков на стадионе в адрес нескольких игроков сборной Франции. Позднее главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам сообщил, что французская делегация не заметила проявлений дискриминации на матче.

ФИФА отмечает, что причиной для наказания стали «дискриминационные скандирования» фанатов на стадионе.

В апреле ФИФА уведомила РФС о начале расследования в связи с выкриками оскорбительного характера с трибун на матче между сборными России и Франции. Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин в интервью ТАСС отмечал, что РФС готов оказать ФИФА всестороннюю поддержку по данному вопросу. Позднее стало известно, что МВД России начало проверку, направленную на установление всех обстоятельств произошедшего.

Россия 1:3
Первый тайм: 0:1
Франция
27.03.2018, 18:50 Зрители: 51165 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Дидье Дешам
Голы
68′ Федор Смолов (И. Смольников, А. Ерохин)  
  Кильян Мбаппе (П. Погба) 40′
  Поль Погба 49′
  Кильян Мбаппе (Б. Матюиди) 83′
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 3
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
Федор Смолов (к) 10
83′ Федор Кудряшов 13
Денис Черышев 27
45′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
45′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
54′ Алан Дзагоев 10
82′ Антон Миранчук 16
66′ Алексей Миранчук 15
67′ Антон Заболотный 24
76′ Александр Ерохин 21
Антон Швец 6
1 Юго Ллорис (к)
2 Бенжамен Павар
22 Лукас Эрнандез
21 Лоран Косьельни
6 Поль Погба
5 Самюэль Юмтити 80′
3 Преснель Кимпембе
15 Адриен Рабьо 81′
14 Блэз Матюиди
10 Кильян Мбаппе 86′ 52′
8 Тома Лемар
11 Усман Дембеле 72′
9 Оливье Жиру
13 Н`Голо Канте 66′
12 Корантен Толиссо
20 Антони Марсьяль 58′
7 Антуан Гризманн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
5 Угловые 4
22 Фолы 8
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Франция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство
Месси не отдаст Салаху «Золотую бутсу»
Мирча Луческу: Если бы я остался, то у Семина были бы проблемы
Авербух: От разрыва Тутберидзе и Медведевой теряем мы все
«Самара Арена»: проблемная красавица
«СЭ»: Артем Дзюба, скорее всего, вернется в сборную
Стало известно, сколько заработает победитель Кубка России
Новости
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь