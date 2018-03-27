РФС оштрафован на 30 тысяч франков за поведение фанатов на матче Россия — Франция

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча прошла 27 марта текущего года в Санкт-Петербурге и завершилась победой французов со счетом 3:1. После игры в ряде зарубежных СМИ появилась информация о дискриминационных кричалках со стороны болельщиков на стадионе в адрес нескольких игроков сборной Франции. Позднее главный тренер французской национальной команды Дидье Дешам сообщил, что французская делегация не заметила проявлений дискриминации на матче.

ФИФА отмечает, что причиной для наказания стали «дискриминационные скандирования» фанатов на стадионе.