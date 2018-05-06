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15:05 (мск), источник: Sports.kz

Нужен ли Аршавин сборной России? Мнение экс-наставника московского ЦСКА

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев, под руководством которого «армейцы» завоевали Кубок УЕФА, прокомментировал возможное возвращение игрока алматинского «Кайрата» Андрея Аршавина в сборную России.

— Валерий Георгиевич, многие болельщики и футбольные эксперты считают, что Андрей Аршавин, который сейчас довольно успешно выступает в Казахстане, пригодился бы нынешней сборной. Есть мнения, что даже выходом на 10−15 минут он бы мог оживить атаку нашей команды. А Вы как считаете?

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— Я бы хотел, чтобы Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру так же красиво, как они ее начали еще в совсем юном возрасте. То же самое касается и Аршавина. Но все определяет главный тренер. Мне даже сегодня неэтично говорить об этом. Свое мнение я высказываю — да, от опыта никогда нельзя отказываться. Это очень важное. Опыт решает многое. Особенно на этом турнире.

— Андрея Аршавина называют лучшим игроком 10-летия в России. Как Вы такое мнение можете прокомментировать?

— Я думаю, что из российских футболистов, наверное, так и есть. Действительно, Андрей провел очень красивую карьеру в России. Очень удачно начал и в Англии, но, к сожалению, не сложилось. Я могу назвать и Аршавина, и Жиркова, которые попробовали себя на высоком уровне. Тогда была плеяда очень хороших футболистов. Мне кажется, что тот же Акинфеев, который уже на протяжении 15 лет, с семнадцатилетнего возраста, играет в составе своего клуба и добился больших успехов и задач.

Да, Андрей, как форвард, яркий был игрок, но я думаю, что на такое же звание может претендовать и Акинфеев.

— В 2008 году Аршавин был лидером той команды, которая осчастливила российских болельщиков. Россия завоевала бронзу на Чемпионате Европы. Но в 2012 году после фиаско на Евро он произнес фразу «Ваши ожидания — ваши проблемы». После этого началась травля Андрея в России, которая, в принципе, продолжается до сих пор. Как Вы считаете, насколько это справедливо по отношению к Аршавину?

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— Надо понимать, в какой ситуации это было сказано. Когда у человека напряжение после проигранного матча. Я помню эту ситуацию. Надо быть более снисходительным к таким вещам. Андрей, наверное, больше положительного сделал в своей спортивной карьере, чем отрицательного. Наверное, здесь нужно подходить совершенно по-другому: надо ценить и любить своих игроков, которые приносят пользу своей стране и своему Отечеству. Вот что я могу сказать. В 2008 году команда действительно стала бронзовым призером Чемпионата Европы. В новой России это высочайшее достижение. В целом я с вами абсолютно согласен. Нужно уважать тех людей, которые с честью играли за свои клубы и за свою национальную сборную. И добивались успеха.

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