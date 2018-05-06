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11:12 (мск), источник: ТАСС

Бывший вратарь сборной России по футболу Филимонов завершит карьеру 27 мая

ТАСС, 6 мая. Вратарь подмосковного клуба «Долгопрудный» и бывший голкипер сборной России по футболу Александр Филимонов завершит спортивную карьеру в конце сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

27 мая в заключительном туре первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) состоится матч между «Долгопрудным» и «Луки-Энергией» (Великие Луки). Эта встреча станет последней в карьере 44-летнего Филимонова. «Долгопрудный» планирует организовать развлекательную программу, которая начнется с открытием стадиона в 14:00 мск. По окончании матча планируется автограф-сессия с участием вратаря.

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За свою спортивную карьеру Филимонов выступал за московский «Спартак», в составе которого шесть раз подряд становился чемпионом России (1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и побеждал в Кубке России (1998), киевское «Динамо», «Уралан» из Элисты, «Москву», кипрскую «Неа Саламину», узбекский «Локомотив», тульский «Арсенал». В 2015 году он стал играющим тренером клуба «Долгопрудный». Всего Филимонов за свою карьеру провел 386 матчей, пропустив 408 голов.

В составе сборной России Филимонов дебютировал 25 марта 1998 года в товарищеской игре против команды Франции (1:0). Всего за национальную команду он провел 16 игр, в которых пропустил 12 голов.

Также Филимонов в 2011—2012 годах выступал в пляжном футболе, где в составе московского «Локомотива» дважды становился чемпионом страны и обладателем Кубка России, а в составе национальной сборной в 2011 году стал чемпионом мира, победителем Евролиги и обладателем Межконтинентального кубка.

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