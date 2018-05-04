FIGC: Манчини — один из кандидатов на пост тренера сборной Италии. Соглашение с ним не достигнуто

Ранее появилась информация, что петербуржцы могут подать в суд на FIGC за то, что та ведет переговоры с Манчини, в то время как он имеет действующее соглашение с клубом.



— Манчини — один из тех, кто может перезапустить итальянский футбол, но он не один такой, — приводит ITASportPress слова Костакурты. — У нас есть пять или шесть тренеров высокого уровня, которые могут помочь национальной команде выйти на новый уровень.