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14:16 (мск), источник: ТАСС

Футболисты сборной России Кокорин и Джикия включены в пул тестирования РУСАДА

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в расширенный пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщила ТАСС первый заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В настоящий момент Кокорин и Джикия проходят реабилитацию после травм крестообразных связок колена, оба игрока рискуют пропустить предстоящий чемпионат мира.

«Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», — отметила Пахноцкая.

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По словам собеседника ТАСС, РУСАДА уже отправило соответствующие уведомления в Российский футбольный союз и клубы, за которые выступают эти футболисты.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

В феврале футболисты — кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля АДАМС по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.

АДАМС (Anti-Doping Administration & Management System) — один из главных инструментов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в интернете. Каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это для того, чтобы допинг- офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.

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