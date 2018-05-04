Футболисты сборной России Кокорин и Джикия включены в пул тестирования РУСАДА

В настоящий момент Кокорин и Джикия проходят реабилитацию после травм крестообразных связок колена, оба игрока рискуют пропустить предстоящий чемпионат мира.

«Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней свое местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», — отметила Пахноцкая.

Читайте также Кокорин приступил к тренировкам с мячом после разрыва крестообразных связок

По словам собеседника ТАСС, РУСАДА уже отправило соответствующие уведомления в Российский футбольный союз и клубы, за которые выступают эти футболисты.

Включение в пул тестирования обязывает спортсмена своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении. Непредоставление такой информации или предоставление недостоверной информации может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил.

В феврале футболисты — кандидаты в сборную для участия в чемпионате мира в России были включены в систему контроля АДАМС по запросу Международной федерации футбола, которая контролирует всех потенциальных участников предстоящего турнира.