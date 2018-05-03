В сборной Италии Манчини будет получать 4,2 миллиона евро в год

Также велика вероятность, что Манчини включит в число помощников и легенду итальянского футбола Андреа Пирло, только что завершившего игровую карьеру. Не исключено, что при новом тренере состоится возвращение в «Скуадру адзурру» нападающего Марио Балотелли, который хорошо знаком с Роберто по совместной работе в «Интере» и «Манчестер Сити».



Официальная презентация Манчини намечена на 23 мая на базе сборной Италии в Коверчано. При этом состав на товарищеские матчи с Саудовской Аравией (28 мая) и Францией (1 июня) должен быть оглашен 20-го или 21 мая, но это может сделать не конкретное должностное лицо, а федерация футбола страны — как юридическое. (Вячеслав КОРОТКИН).