Экс-тренеру сборной Сальвадора запретили заниматься футбольной деятельностью

В отношении Марадиаги, который в настоящий момент является главным тренером клуба первого по силе дивизиона Гондураса «Хутикальпа», было проведено расследование по поводу причастности 63-летнего специалиста в коррупции. Следствие было открыто 18 июля 2017 года.

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Отмечается, что Марадиага не сообщил ФИФА о встрече между игроками национальной команды и третьей стороной, которая обещала футболистам денежное вознаграждение за необходимый результат матча сборных Сальвадора и Канады. Позднее тренер заявил, что данное предложение было отклонено футболистами команды.