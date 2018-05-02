Новый турнир ФИФА для сборных предложено проводить раз в 2 года

Как утверждает агентство, турнир, который можно считать мини-чемпионатом мира, будет называться «Финал восьми». По сведениям АП, победитель соревнований получит 10 миллионов долларов, а финалист — 5 миллионов.

Инфантино предложил проводить такой турнир в октябре или ноябре каждого нечетного года начиная с 2021 года. По словам главы ФИФА, солидная группа инвесторов готова потратить 25 миллиардов долларов на организацию турнира, а также на обновленную версию клубного чемпионата мира, которая должна стартовать также в 2021 году с участием 24 команд. Кубок конфедераций же, проводимый в настоящее время в год перед чемпионатом мира, будет отменен. Предложение направлено совету ФИФА на одобрение.