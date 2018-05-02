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16:04 (мск), источник: Р-Спорт

Новый турнир ФИФА для сборных предложено проводить раз в 2 года

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить финальную часть нового турнира для национальных сборных с участием восьми команд, который планирует организовать ФИФА, каждые два года вдобавок к уже существующим турнирам, сообщает Рейтер.

Источник: Reuters

Как утверждает агентство, турнир, который можно считать мини-чемпионатом мира, будет называться «Финал восьми». По сведениям АП, победитель соревнований получит 10 миллионов долларов, а финалист — 5 миллионов.

Инфантино предложил проводить такой турнир в октябре или ноябре каждого нечетного года начиная с 2021 года. По словам главы ФИФА, солидная группа инвесторов готова потратить 25 миллиардов долларов на организацию турнира, а также на обновленную версию клубного чемпионата мира, которая должна стартовать также в 2021 году с участием 24 команд. Кубок конфедераций же, проводимый в настоящее время в год перед чемпионатом мира, будет отменен. Предложение направлено совету ФИФА на одобрение.

Ранее сообщалось, что ФИФА сформирует рабочую группу, которая будет анализировать возможные последствия реформ клубного чемпионата мира и создания нового турнира — Лиги наций.

Кубок Конфедераций
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