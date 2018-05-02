Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн за участие в Лиге наций ФИФА

В понедельник в штаб-квартире ФИФА проходило обсуждение реформ клубного чемпионата мира и Кубка конфедераций, а также поднимался вопрос создания всемирной Лиги наций. По задумке клубный чемпионат мира будет расширен с восьми до 24 команд и будет проводиться вместо Кубка конфедераций один раз в четыре года. В новой Лиге наций, в случае ее создания, будут играть более 200 сборных, поделенных на семь дивизионов. За два года они проведут по шесть матчей предварительного раунда, затем лучшие сыграют в краткосрочном финальном турнире для восьми сборных, из которых три — европейские, две — южноамериканские.
Из письма Инфантино следует, что пять топовых европейских сборных смогут заработать от $37,5 до $50 млн за шесть матчей на начальной стадии Лиги наций, каждая команда, попавшая в «Финал восьми», получит еще $15 млн, победитель заработает дополнительные $10 млн, сборная, занявшая второе место, — $5 млн. Данные о призовых для сборных неевропейских стран не приводятся. По информации главы ФИФА, Лига наций за 12 лет сможет привлечь до $25 млрд.
Инфантино занимает пост президента ФИФА с февраля 2016 года. Он инициировал одну из главных реформ мирового футбола последнего времени — в январе 2017 года было принято решение об увеличении числа участников чемпионата мира с 32 до 48 команд. Кроме того, швейцарец является последовательным сторонником повсеместного введения системы видеопомощи арбитрам (VAR).