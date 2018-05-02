Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн за участие в Лиге наций ФИФА

В понедельник в штаб-квартире ФИФА проходило обсуждение реформ клубного чемпионата мира и Кубка конфедераций, а также поднимался вопрос создания всемирной Лиги наций. По задумке клубный чемпионат мира будет расширен с восьми до 24 команд и будет проводиться вместо Кубка конфедераций один раз в четыре года. В новой Лиге наций, в случае ее создания, будут играть более 200 сборных, поделенных на семь дивизионов. За два года они проведут по шесть матчей предварительного раунда, затем лучшие сыграют в краткосрочном финальном турнире для восьми сборных, из которых три — европейские, две — южноамериканские.