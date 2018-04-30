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18:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини: Был бы рад возглавить сборную Италии, но ничего ещё толком не решено

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что был бы горд возглавить национальную команду Италии.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, сегодня, 30 апреля, итальянский специалист покинул Санкт-Петербург и отправился в Рим.

«Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить её, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участия в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надеждына то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол.

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Сейчас в сборной Италии нет звёзд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодёжных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.

Если в один прекрасный день мне подвернётся шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто", — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

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