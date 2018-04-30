Манчини: Был бы рад возглавить сборную Италии, но ничего ещё толком не решено
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что был бы горд возглавить национальную команду Италии.
Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини признался, что был бы горд возглавить национальную команду Италии.
Напомним, сегодня, 30 апреля, итальянский специалист покинул
«Работа в тренерском штабе сборной Италии невероятно престижна, и я был бы рад возглавить её, потому что итальянская команда — одна из лучших в мире. Да, очень печально, что сборная Италии не примет участия в предстоящем чемпионате мира, но мы не теряем надеждына то, что через некоторое время вновь станем первыми в мире. Отставать от других национальных команд совсем не в стиле Италии, так как у нас очень любят футбол.
Сейчас в сборной Италии нет звёзд, которые были раньше, но хороших игроков хватает. Мы должны набраться терпения и ждать, когда ребята из молодёжных команд проявят себя. У многих из них есть шанс блеснуть в сборной.
Если в один прекрасный день мне подвернётся шанс занять место главного тренера в национальной команде Италии, это будет замечательно. Но в данный момент ничего толком не решено. На самом деле выбор специалистов настолько велик, что выбрать лучшего будет непросто", — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.