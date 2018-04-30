Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией

Источник: Reuters

Причина разногласий между сторонами — изображение футболиста на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Ранее с обвинениями в адрес организации выступил агент Салаха, Рами Аббас, фирме которого принадлежат права. Представитель футболиста утверждает, что футбольные чиновники не могут бесплатно использовать его изображение. В ответ на это представитель ассоциации заявил, что Аббас ведет себя «непристойно».

Салах вмешался в конфликт и написал в своем Твиттере следующее: «Я очень рассторен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно». Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом конфликте.