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10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вступил в конфликт с Египетской футбольной ассоциацией, сообщает Ahram.

Источник: Reuters

Причина разногласий между сторонами — изображение футболиста на самолете EgyptAir, который перевозит футболистов национальной команды.

Ранее с обвинениями в адрес организации выступил агент Салаха, Рами Аббас, фирме которого принадлежат права. Представитель футболиста утверждает, что футбольные чиновники не могут бесплатно использовать его изображение. В ответ на это представитель ассоциации заявил, что Аббас ведет себя «непристойно».

Салах вмешался в конфликт и написал в своем Твиттере следующее: «Я очень рассторен тем, как обернулся этот вопрос. Думаю, подобные вещи должны решаться более деликатно». Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз пообещал разобраться в этом конфликте.

— Салах является примером для египетской молодежи, — заявил Эль-Азиз. — Он любит свою страну и является идеальным представителем Египта.

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