СМИ: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Стройке века» конец: что происходит перед запуском моста в Крым
Что будет, если «закончились права»
«Роскосмос» помог второкласснику с заданием по рисованию
Задержана 13-кратная чемпионка СССР, чемпионка Олимпиады-80
Не узнать: Эвелина Бледанс переборщила с фотошопом
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:00
Хетафе
Жирона
Футбол. Зарубежный
13:30
Кротоне
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
14:00
Заря Лг
Верес
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Дженоа
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Милан
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:15
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Атлетико
Футбол. Зарубежный
18:00
Анже
Марсель
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:00
Фиорентина
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Ворскла
Динамо К
Футбол. Зарубежный
21:45
Депортиво
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Генгам
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ: Анонсировано повышение пенсионного возраста
Макаревич призвал отключить людям электричество
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
Кэти Перри и Орландо Блум встретились с Папой Римским в Ватикане
Молодой бойфренд Хайди Клум оказался женат
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Погребинcкий о трагической ошибке Украины: у РФ развязаны руки
Включил политолога: Макаревич обидел крымчан - СМИ
Фоторепортажи
11«Барселона» разгромила «Севилью» в финале Кубка Испании
16Все команды-участницы чемпионата мира в Дании
12:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии

ТАСС, 29 апреля. Карло Анчелотти отказался занять пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает газета Corriere dello Sport.

Источник: Reuters

По информации источника, специалист провел переговоры с представителями Итальянской федерации футбола (FIGC) и в течение нескольких дней обдумывал предложение возглавить команду, но в итоге ответил отказом.

Ранее итальянский портал Sportmediaset сообщил, что FIGC планирует объявить имя главного тренера сборной Италии до 20 мая. Претендентами на этот пост являются тренер российского «Зенита» Роберто Манчини, возглавляющий английский «Челси» Антонио Конте, а также Луиджи Ди Бьяджо, который на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера сборной.

Предыдущий тренер итальянской команды Джампьеро Вентура был отправлен в отставку 15 ноября 2017 года. Под его руководством сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную стадию чемпионата мира, проиграв в стыковых матчах команде Швеции.

Ближайший матч итальянская команда проведет 28 мая в Санкт-Галлене против сборной Саудовской Аравии.

Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Легенда в деле: Емельяненко быстро разобрался с Миром
Прибывший в сборную из США нападающий удивился отсутствию Знарка
35-й тур ФНЛ: Аленичев отдал власть, Талалаев пнул мячом в судью
«Арсенал» поставил «Анжи» на грань катастрофы: обзор матча РФПЛ
Сборная Швеции на ЧМ: они отправят Россию на Канаду или США
Капризов сыграет в звене с Анисимовым и Дадоновым против чехов
«Реал» без Роналду одержал победу в матче чемпионата Испании
Новости
Авто
Премиум из Китая: подробный обзор кроссовера Wey Через несколько лет компания Great Wall собирается открыть российские продажи люксовой марки Wey. Что это за машины, выясняем на примере модели P8
Hi-Tech
Осторожно: привычные файлы скрывают опасность Специалист по кибербезопасности обнаружил уязвимости, позволяющие выкрасть учетные данные Windows.
Кино
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом» Актриса, режиссер и возлюбленная Данилы Козловского — о том, как снимала свой первый фильм с ним в одной из главных ролей, как снималась сама в его первом фильме, и о том, как победить предрассудки
Недвижимость
Самолет времен ВОВ нашли на стройке в Петербурге
За что вас могут не выпустить за границу
Россияне ждут снижения цен на жилье
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Леди
Звезды за 40, которые не стесняются показаться без макияжа Анита Цой, Алла Пугачева, Рената Литвинова – кто еще из российских и зарубежных звездных женщин не стесняется быть не идеальной.
Дети
Как воспитывает детей Филипп Киркоров: 8 правил 30 апреля Филиппу Киркорову исполняется 51 год. Вспоминаем его главные принципы воспитания детей
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь