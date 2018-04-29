СМИ: Анчелотти отказался возглавить сборную Италии
ТАСС, 29 апреля. Карло Анчелотти отказался занять пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
ТАСС, 29 апреля. Карло Анчелотти отказался занять пост главного тренера сборной Италии по футболу. Об этом сообщает газета Corriere dello Sport.
По информации источника, специалист провел переговоры с представителями Итальянской федерации футбола (FIGC) и в течение нескольких дней обдумывал предложение возглавить команду, но в итоге ответил отказом.
Ранее итальянский портал Sportmediaset сообщил, что FIGC планирует объявить имя главного тренера сборной Италии до 20 мая. Претендентами на этот пост являются тренер российского «Зенита» Роберто Манчини, возглавляющий английский «Челси» Антонио Конте, а также Луиджи Ди Бьяджо, который на данный момент является исполняющим обязанности главного тренера сборной.
Предыдущий тренер итальянской команды Джампьеро Вентура был отправлен в отставку 15 ноября 2017 года. Под его руководством сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную стадию чемпионата мира, проиграв в стыковых матчах команде Швеции.
Ближайший матч итальянская команда проведет 28 мая в