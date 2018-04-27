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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Станимир Стойлов прокомментировал желание Жерара Гоу выступать за сборную Казахстана

Экс-форвард «Кайрата» Жерар Гоу на днях заявил о желании выступать за сборную Казахстана по футболу. Свое мнение по этому поводу Vesti.kz высказал главный тренер национальной команды Станимир Стойлов.

«Мне не надо предлагать кандидатов в сборную. Я не занимаюсь раздачей паспортов Казахстана. Пусть они играют за свои страны. Буду рассчитывать на тех футболистов, которые сейчас есть в моем распоряжении. Будем биться с моими игроками до конца», — рассказал Стойлов.

Отметим, за «Кайрат» Гоу выступал с июня 2014 года по ноябрь 2017 года. В 102 матчах КПЛ забил 80 голов, а в 19 играх Лиги Европы отличился 11 раз. Ивуариец по три раза становился лучшим бомбардиром премьер-лиги, серебряным призером чемпионата и победителем Кубка Казахстана.

До «Кайрата» 29-летний Гоу играл за российский «Краснодар», турецкие «Кайсери Эрджиесспор» и «Денизлиспор», швейцарский «Ксамакс», марокканский «Хассани Агадир» и родной «ЖК Абиджан». Также привлекался в молодежную сборную своей страны.

С нынешнего сезона Гоу защищает цвета клуба «Бэйцзин Энтерпрайзес» из второй по силе лиге Китая.

Напомним, 6 сентября сборная Казахстана домашним матчем против Грузии стартует в Лиге наций.

Дивизион D состоит из четырех групп, в которые входят по четыре команды. Победители квартетов квалифицируются в дивизион С, а также сыграют в стыковых матчах за путевку на Евро-2020.

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