Стойлов дал интервью о сборной Казахстана, выборе капитана, Сейдахмете и возможной натурализации игроков

Источник: kff.kz

В сборную Стойлов пришел после работы в «Астане», с которой четырежды выигрывал чемпионат страны, играл в групповом раунде Лиги чемпионов и доходил до 1/16 финала Лиги Европы.

— Честно говоря я не ожидал приглашения в сборную, — признается Стойлов. — Я знаю проблемы казахстанского футбола, знаю игроков. Мне знакомы их слабые и сильные стороны. Я знаю, что место в рейтинге ФИФА не соответствует уровню футбола в Казахстане.

Еще одна причина — я увидел, как люди переживают за сборную. Везде, где играла «Астана», меня сначала поздравляли, а второй вопрос всегда был такой — когда поможете сборной?

— Были у вас другие предложения?

— Было несколько серьезных предложений. Ничего меня не заинтересовало. Я мог бы задуматься о серьезной европейской команде, способной играть в еврокубках.

— Деньги для вас не главное?

— Я много где раньше играл и тренировал. Я не могу сказать, что плохо жил. Не могу сказать, что мне плохо платят. Главное, результат, который ты даешь, и радость, которую ты принесешь.

— Я вас процитирую: «С болгарским паспортом тяжело пробиться в Европу».

— Да это действительно так. У специалистов из Западной Европы больше шансов трудоустроиться в таких странах, как Болгария, Казахстан, Латвия, Россия.

— В 2013 году «Астана» с крупным счетом 0:5 уступила «Ботеву», который вы возглавляли. Это было ваше первое знакомство с казахстанским футболом?

— Я раньше смотрел казахстанские команды. Когда «Левски» играл с «Атырау» — тогда между клубами была большая разница (команды встречались в первом раунде Кубка УЕФА в 2003 году — прим.Vesti.kz). Слышал о «Кайрате», об «Актобе».

— Какое впечатление оставил тот матч?

— Мне понравилась первая игра. И город, и действия «Астаны». Наши футболисты были более организованными и уверенными.

— В первом интервью в Казахстане вы сказали, что футболисты ленивые. Что-нибудь изменилось?

— Я думаю, что в «Астане» многое изменилось. Я видел, что у футболистов есть большой потенциал, но в игре они его не показывали. Талант может выиграть одну-две игры, а дисциплиной можно победить в 25 матчах. Мне нужны игроки, которые будут биться за команду. Сейчас многие игроки это поняли.

Весь тренерский штаб, футболисты и работники клуба провели большую работу. Сейчас «Астана» — это команда, способная играть с любым европейским клубом. Сейчас для развития футбола в Казахстане нужно делать первый шаг, иначе будет тяжело. Мы все время говорим, но ничего кардинально не меняется. Если не будет серьезного чемпионата, то мы не можем говорить о серьезной сборной.

— Будут ли у нас серьезные спарринг-партнеры?

— Мы провели два хороших матча — Болгария и Венгрия. Федерация поработала хорошо. Сейчас мы идем на команды уровня Грузии.

— Кто будет капитаном команды?

— У меня в команде будет много капитанов. Роли лидера команды достойны лишь те, кто сыграл много матчей. Сейчас нет таких игроков, как Самат Смаков, который много много лет играл за сборную. Честно говоря, даже Мужиков может быть капитаном.

— Как вы относитесь к приглашению уроженцев Казахстана из других стран?

— Если у них есть казахстанский паспорт. Пока нет таких футболистов. Я буду рад, если мы найдем футболистов из бундеслиги или из чемпионата России.

— Как у нас обстоят дела со скамейкой запасных?

— Очень мало футболистов. Много позиций хромает. Нам нужна конкуренция.

— Вы смело критикуете казахстанский менеджмент. Сейчас вы можете влиять на уровень развития футбола?

— Я мог говорить свое мнение. Если руководители клубов хотят моей помощи, то я помогу по инфраструктуре. На «Астана Арене» тренируешься играешь в один футбол, а другой матч нужно играть в иной футбол.

Инфраструктуры нет: раздевалки старые, очень плохо пахнут. Страдают футболисты, болельщики. Уровень футбола не может улучшится. У вас журналистов также нет никаких условий.

— Юные футболисты Сейдахмет, Перцух и Зайнутдинов вселяют оптимизм?

— Маленький оптимизм. Посмотрите, сколько они матчей сыграли за «молодежку». Сейдахмет — одну игру, Зайнутдинов и Перцух — по три-четыре. Это очень мало. Взять к примеру Перцуха. Ему 22 года. Я в этом возрасте забил уже больше 150 голов.

— Вы не любите оборонительный футбол?

— Это правда. Я не могу каждую минуту смотреть на свои ворота. Есть опасность, что они не выдержат. Если надо будет обороняться, то будем обороняться. Надо всегда стремится атаковать.

— В сборной у вас максимальные цели?

— Ясно, что когда ставишь максимальные цели ставишь — тяжелее. Я на пресс-конференции сказал, что когда уйду из сборной, то оставлю после себя команду, которая сможет несколько лет играть на хорошем уровне.

Напомним, что Стойлов возглавил сборную Казахстана 1 марта. Ранее болгарин работал в «Астане», с которой четырежды выигрывал чемпионат страны и доходил до группового этапа Лиги чемпионов и до 1/16 финала Лиги Европы.

В дебютном матче под его руководством сборная Казахстана обыграла Венгрию со счетом 3:2, а затем уступила Болгарии — 1:2.