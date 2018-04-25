Голкипер «Челси» Куртуа подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии Вильмотса

К иску футболиста присоединился его отец Тьерри. Ранее Вильмотс обвинил отца Куртуа и самого игрока в разглашении состава сборной Бельгии до его официального объявления. По словам специалиста, благодаря этому соперники бельгийской команды получали преимущество и имели возможность лучше подготовиться к предстоящему матчу.

Не первый раз Вильмотс публично и намеренно оскорбляет мою честь и репутацию, а также задевает моего отца. Поэтому мы решили подать жалобу в суд и требуем компенсацию ущерба.

Вильмотс возглавил бельгийскую сборную в сентябре 2012 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфиналов чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2016, после которого покинул пост. Куртуа дебютировал в составе сборной в 2011 году и провел за команду 54 матча.