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19:16 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Челси» Куртуа подал в суд на бывшего тренера сборной Бельгии Вильмотса

ТАСС, 25 апреля. Вратарь английского «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа подал в суд на бывшего главного тренера национальной команды Марка Вильмотса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter голкипера.

Источник: AFP 2018

К иску футболиста присоединился его отец Тьерри. Ранее Вильмотс обвинил отца Куртуа и самого игрока в разглашении состава сборной Бельгии до его официального объявления. По словам специалиста, благодаря этому соперники бельгийской команды получали преимущество и имели возможность лучше подготовиться к предстоящему матчу.

Не первый раз Вильмотс публично и намеренно оскорбляет мою честь и репутацию, а также задевает моего отца. Поэтому мы решили подать жалобу в суд и требуем компенсацию ущерба.
Тибо Куртуа

Вильмотс возглавил бельгийскую сборную в сентябре 2012 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфиналов чемпионата мира — 2014 и чемпионата Европы — 2016, после которого покинул пост. Куртуа дебютировал в составе сборной в 2011 году и провел за команду 54 матча.

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