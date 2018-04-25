Стоилов оценил перспективы Сейдахмета в сборной Казахстана

— Он молодой футболист, имеющий качества, которые могут помочь вырасти в хорошего игрока. Но очень многое здесь будет зависеть от самого парня и от клуба, за который он играет. Сейдахмет был лучшим в марте в сборной Казахстана на своей позиции — поэтому вышел в стартовом составе в обоих матчах. Я был очень доволен тем, как выглядел 18-летний парень на то время. Хочу, чтобы мои футболисты постоянно росли. Если Сейдахмет будет продолжать играть в хорошей команде и покажет себя, как в матчах с венграми и болгарами, мы будем рассчитывать на него в Лиге наций. Правда, сейчас он травмировался, к тому же его клуб заканчивает сезон… Посмотрим, — поделился болгарский специалист.