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11:52 (мск), источник: Sports.kz

Стоилов оценил перспективы Сейдахмета в сборной Казахстана

Главный тренер национальной сборной Казахстана Станимир Стоилов рассказал Sports.kz о том, какими ему видятся перспективы в этой команде 18-летнего игрока российской «Уфы» Еркебулана Сейдахмета.

— Он молодой футболист, имеющий качества, которые могут помочь вырасти в хорошего игрока. Но очень многое здесь будет зависеть от самого парня и от клуба, за который он играет. Сейдахмет был лучшим в марте в сборной Казахстана на своей позиции — поэтому вышел в стартовом составе в обоих матчах. Я был очень доволен тем, как выглядел 18-летний парень на то время. Хочу, чтобы мои футболисты постоянно росли. Если Сейдахмет будет продолжать играть в хорошей команде и покажет себя, как в матчах с венграми и болгарами, мы будем рассчитывать на него в Лиге наций. Правда, сейчас он травмировался, к тому же его клуб заканчивает сезон… Посмотрим, — поделился болгарский специалист.

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