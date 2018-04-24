Кержаков: Представить Аршавина в сборной России могу только в теории
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская.
Аршавин, которому в мае исполнится 37 лет, в настоящее время выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат» из
В ответ на вопрос, мог бы он представить Аршавина в нынешней сборной России, Кержаков ответил: «Теоретически я могу представить кого угодно. Насколько хорошо это будет на практике — вот вопрос».
«Аршавину уже не 27, он играет в чемпионате Казахстана, при всем уважении к этому турниру я бы не взялся утверждать, что это серьезный уровень», — добавил Кержаков.