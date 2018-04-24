Кержаков: Представить Аршавина в сборной России могу только в теории

Источник: РИА "Новости"

Аршавин, которому в мае исполнится 37 лет, в настоящее время выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат» из Алма-Аты. Кержаков завершил карьеру летом 2017 года.

В ответ на вопрос, мог бы он представить Аршавина в нынешней сборной России, Кержаков ответил: «Теоретически я могу представить кого угодно. Насколько хорошо это будет на практике — вот вопрос».