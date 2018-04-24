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19:50 (мск), источник: Р-Спорт

Кержаков: Представить Аршавина в сборной России могу только в теории

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Экс-нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил в интервью РИА Новости, что лишь теоретически может представить в составе национальной команды своего бывшего одноклубника Андрея Аршавина.

Источник: РИА "Новости"

Аршавин, которому в мае исполнится 37 лет, в настоящее время выступает в чемпионате Казахстана за «Кайрат» из Алма-Аты. Кержаков завершил карьеру летом 2017 года.

В ответ на вопрос, мог бы он представить Аршавина в нынешней сборной России, Кержаков ответил: «Теоретически я могу представить кого угодно. Насколько хорошо это будет на практике — вот вопрос».

«Аршавину уже не 27, он играет в чемпионате Казахстана, при всем уважении к этому турниру я бы не взялся утверждать, что это серьезный уровень», — добавил Кержаков.

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