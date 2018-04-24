ФИФА разрешила Еременко выступать за сборную России

Источник: AFP 2018

В ответ на запрос «СЭ» о том, разрешено ли младшему из братьев Еременко, который защищал цвета юношеских сборных Финляндии, поменять футбольное гражданство и играть за российскую сборную, представитель ФИФА сообщил следующее:

— Просьба Российского футбольного союза и Сергея Еременко о смене ассоциации была одобрена судьей комитета по статусу игроков. Футболисту разрешено выступать за национальную команду с момента уведомления о принятом решении. Уведомление отправлено 23 апреля 2018 года.