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18:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ФИФА разрешила Еременко выступать за сборную России

Международная федерация футбола (ФИФА) дала добро на то, чтобы Сергей Еременко выступал за национальную команду России.

Источник: AFP 2018

В ответ на запрос «СЭ» о том, разрешено ли младшему из братьев Еременко, который защищал цвета юношеских сборных Финляндии, поменять футбольное гражданство и играть за российскую сборную, представитель ФИФА сообщил следующее:

— Просьба Российского футбольного союза и Сергея Еременко о смене ассоциации была одобрена судьей комитета по статусу игроков. Футболисту разрешено выступать за национальную команду с момента уведомления о принятом решении. Уведомление отправлено 23 апреля 2018 года.

В РФПЛ полузащитник «Спартака», у которого российское и финское гражданство, пока числится как легионер — как футболист, представляющий Финляндию.

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