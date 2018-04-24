ФИФА разрешила Еременко выступать за сборную России
Международная федерация футбола (ФИФА) дала добро на то, чтобы Сергей Еременко выступал за национальную команду России.
Международная федерация футбола (ФИФА) дала добро на то, чтобы Сергей Еременко выступал за национальную команду России.
В ответ на запрос «СЭ» о том, разрешено ли младшему из братьев Еременко, который защищал цвета юношеских сборных Финляндии, поменять футбольное гражданство и играть за российскую сборную, представитель ФИФА сообщил следующее:
— Просьба Российского футбольного союза и Сергея Еременко о смене ассоциации была одобрена судьей комитета по статусу игроков. Футболисту разрешено выступать за национальную команду с момента уведомления о принятом решении. Уведомление отправлено 23 апреля 2018 года.
В РФПЛ полузащитник «Спартака», у которого российское и финское гражданство, пока числится как легионер — как футболист, представляющий Финляндию.