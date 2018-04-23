Прощальный матч Снейдера за сборную Нидерландов пройдёт 6 сентября
Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер, объявивший о завершении карьеры в национальной сборной Нидерландов в марте, проведёт прощальный матч 6 сентября 2018 года.
Бывший полузащитник «Интера» и «Реала» Уэсли Снейдер, объявивший о завершении карьеры в национальной сборной Нидерландов в марте, проведёт прощальный матч 6 сентября 2018 года.
Сборная Нидерландов встретится с командой Перу на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Эта игра станет 134-й для Снейдера в составе сборной.
«Я представлял, что моё прощание будет похоже на уход Лукаса Подольски из сборной Германии. Простое прощание во время матча, в дорогой моему сердцу команде и в месте, которое о многом мне напоминает. Не могу дождаться 6 сентября», — цитирует Снейдера
Снейдер, ныне выступающий за «Аль-Гарафу» из Катара, дебютировал в сборной Нидерландов в 2003 году. Хавбек завоевал с Нидерландами серебро ЧМ-2010 и бронзу Евро-2004 и ЧМ-2014.