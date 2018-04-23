Прощальный матч Снейдера за сборную Нидерландов пройдёт 6 сентября

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Сборная Нидерландов встретится с командой Перу на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Эта игра станет 134-й для Снейдера в составе сборной.

«Я представлял, что моё прощание будет похоже на уход Лукаса Подольски из сборной Германии. Простое прощание во время матча, в дорогой моему сердцу команде и в месте, которое о многом мне напоминает. Не могу дождаться 6 сентября», — цитирует Снейдера пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.