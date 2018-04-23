Кокорин приступил к тренировкам с мячом после разрыва крестообразных связок

В середине марта в матче «Зенита» с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы форвард получил разрыв крестообразных связок колена. Как сообщал РИА Новости врач сборной России Эдуард Безуглов, средний период восстановления после таких травм составляет от пяти до семи месяцев.

Видеозапись, на которой Кокорин чеканит мяч то левой, то правой ногой, опубликована в аккаунте футболиста в Instagram. Нападающий подписал ее словом «Soon», что в переводе с английского означает «Скоро».