Карл-Юхан Юнссон: Возвращение Ибрагимовича в сборную потянет команду вниз
Вратарь сборной Швеции
Вратарь сборной Швеции
— Конечно же, решение по поводу Златана примет наш тренер, но ведь мы пробились на чемпионат мира без него. У нас хороший коллектив, а он ярко выраженный индивидуалист. Его возвращение лишь потянет команду вниз, учитывая, что нам придется менять нашу систему построения игры только для того, чтобы ему в ней было комфортно, — цитирует Football Italia Юнссона. — Уверен, Златан показывал бы качественный футбол в составе сборной, но он в этом плане похож на Роналду и Месси: вместо коллективных действий на поле наша игра стала бы вращаться вокруг него.
28-летний Юнссон — второй вратарь сборной Швеции. В прошедшем отборочном турнире к чемпионату мира в России он не сыграл ни одного матча.
Златан Ибрагимович выступал за национальную команду с 2001 по 2016 годы. За это время он провел 116 матчей и забил 62 гола.