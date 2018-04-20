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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карл-Юхан Юнссон: Возвращение Ибрагимовича в сборную потянет команду вниз

Вратарь сборной Швеции Карл-Юхан Юнссон отметил, что возвращение нападающего «Гэлакси» Златана Ибрагимовича плохо скажется на игре национальной команды. Ранее Ибрагимович намекал, что планирует вернуться в сборную, которую покинул в 2016 году, и принять участие в чемпионате мира.

Источник: Reuters

— Конечно же, решение по поводу Златана примет наш тренер, но ведь мы пробились на чемпионат мира без него. У нас хороший коллектив, а он ярко выраженный индивидуалист. Его возвращение лишь потянет команду вниз, учитывая, что нам придется менять нашу систему построения игры только для того, чтобы ему в ней было комфортно, — цитирует Football Italia Юнссона. — Уверен, Златан показывал бы качественный футбол в составе сборной, но он в этом плане похож на Роналду и Месси: вместо коллективных действий на поле наша игра стала бы вращаться вокруг него.

28-летний Юнссон — второй вратарь сборной Швеции. В прошедшем отборочном турнире к чемпионату мира в России он не сыграл ни одного матча.

Златан Ибрагимович выступал за национальную команду с 2001 по 2016 годы. За это время он провел 116 матчей и забил 62 гола.

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