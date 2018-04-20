Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Нант
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия М
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леганес
Депортиво
Футбол. Первый дивизион
21.04
Сибирь
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
21.04
Оренбург
Динамо СПб
Все события
Адмирал США: Арктику у России пора конфисковать
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Мужчина во Франции получил третье лицо
Работу мозга улучшили с помощью пересадки кала
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Лестницы, которые сводят с ума (фото)
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты проиграли в первом матче Воробьева
14Рекорд «Барселоны», чемпионство «ПСЖ» и другие события выходных
17:58 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА во время футбольного матча Россия — Турция заработает только на аренде стадиона

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб ЦСКА только за счет аренды стадиона получит прибыль с товарищеского матча между сборными России и Турции. Об этом ТАСС сообщил коммерческий директор клуба Андрей Зарубьян.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что товарищеский матч сборной России с командой Турции пройдет на 5 июня на «ВЭБ-Арене», которая является домашним стадионом ЦСКА.

«Работа фан-шопа в день матча сборной — это маленькое подспорье. В данном случае речь идет только о доходе от аренды стадиона. Сколько заплатит РФС, говорить не могу, это конфиденциальная информация», — сказал Зарубьян.

Первоначально встречу планировалось провести на стадионе «Динамо». Игра должна была стать матчем открытия арены после реконструкции, однако по соображениям безопасности РФС принял решение перенести игру на другой стадион.

Встреча с турецкой командой станет для сборной России третьим матчем на стадионе «ВЭБ-Арена». Ранее российские футболисты играли на нем с командами Чили (9 июня 2017 года, 1:1) и Южной Кореи (7 октября 2017 года, 4:2).

Сборная России в преддверии чемпионата мира начнет учебно-тренировочный сбор 18 мая в Новогорске. С 20 по 31 мая подопечные Станислава Черчесова будут тренироваться в австрийском Нойштифте, на 30 мая запланирован контрольный матч с командой Австрии в Инсбруке. Матч с турками станет для сборной России последней товарищеской игрой перед стартом чемпионата мира, который пройдет в 11 городах РФ с 14 июня по 15 июля.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Фетисов: в штабе стояли ящики с водкой... Так люди готовились к Играм
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Венгер уходит. Уходит эпоха
Михайлович может возглавить «Зенит» вместо Манчини
Овечкин: Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим 2 матча?
Почему Илья Воробьёв не вызывал в сборную России Вадима Шипачёва
Мети, метла. Кто вы такой — кандидат в спасители биатлона Драчёв
Кубок федерации. Матч десятилетия для России
Футбольная ассоциация Англии поддержит бойкот ЧМ-2018 в России
Новости
Авто
Бывший глава АВТОВАЗа: я раньше никогда такого не видел Шведское телевидение показало документальный фильм, посвящённый работе шведа Бу Инге Андерссона на посту президента АВТОВАЗа
Кино
Летучая о «Ревизорро»: «Новые ведущие убили мое шоу» Телезвезда не слишком высоко оценила работу Настасьи Самбурской и Ольги Романовской
Hi-Tech
Какие серьезные опасности скрывает ваша клавиатура Врачи и микробиологи рассказали какие микробы живут на наших гаджетах.
Недвижимость
12 заброшенных мест, от которых мурашки по коже (фото)
Главный архитектор Краснодара арестован на два месяца
Известную блогершу обвинили в бардаке в съемной квартире
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь