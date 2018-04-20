ЦСКА во время футбольного матча Россия — Турция заработает только на аренде стадиона

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что товарищеский матч сборной России с командой Турции пройдет на 5 июня на «ВЭБ-Арене», которая является домашним стадионом ЦСКА.

«Работа фан-шопа в день матча сборной — это маленькое подспорье. В данном случае речь идет только о доходе от аренды стадиона. Сколько заплатит РФС, говорить не могу, это конфиденциальная информация», — сказал Зарубьян.

Первоначально встречу планировалось провести на стадионе «Динамо». Игра должна была стать матчем открытия арены после реконструкции, однако по соображениям безопасности РФС принял решение перенести игру на другой стадион.

Встреча с турецкой командой станет для сборной России третьим матчем на стадионе «ВЭБ-Арена». Ранее российские футболисты играли на нем с командами Чили (9 июня 2017 года, 1:1) и Южной Кореи (7 октября 2017 года, 4:2).