Руслан Камболов: ФИФА прислал письмо, что дело закрыто

Источник: РИА "Новости"

— Почему ФИФА завела на вас дело?

— Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Слава богу, все получилось. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — все разрешилось в мою пользу.

— Были опасения, что вас дисквалифицируют?

— Ну я же смотрю и читаю новости. Российских спортсменов из других видов спорта дисквалифицируют. И на тебя какие-то стрелки переводятся… Естественно, начинаешь думать.