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Руслан Камболов: ФИФА прислал письмо, что дело закрыто
Полузащитник «Рубина» и сборной России о ситуации с расследованием ФИФА.
Полузащитник «Рубина» и сборной России о ситуации с расследованием ФИФА.
— Почему ФИФА завела на вас дело?
— Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Слава богу, все получилось. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — все разрешилось в мою пользу.
— Были опасения, что вас дисквалифицируют?
— Ну я же смотрю и читаю новости. Российских спортсменов из других видов спорта дисквалифицируют. И на тебя
Ты ни в чем не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Согласитесь, не очень хорошо. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС.