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10:49 (мск), источник: Onedivision.ru

Руслан Камболов: ФИФА прислал письмо, что дело закрыто

Полузащитник «Рубина» и сборной России о ситуации с расследованием ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

— Почему ФИФА завела на вас дело?

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— Да я даже не вникал в суть. Чем больше об этом думаешь, тем хуже. Старался концентрироваться на работе. Мои юристы занимались моим делом. Слава богу, все получилось. Даже не знаю, что ФИФА от меня хотела. Самое главное — все разрешилось в мою пользу.

— Были опасения, что вас дисквалифицируют?

— Ну я же смотрю и читаю новости. Российских спортсменов из других видов спорта дисквалифицируют. И на тебя какие-то стрелки переводятся… Естественно, начинаешь думать.

Ты ни в чем не виноват, а можешь пострадать и оказаться нигде. Согласитесь, не очень хорошо. Хотя я был уверен в себе и в своих юристах, в РФС.

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