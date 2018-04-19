Манчини 20 мая может возглавить сборную Италии

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, главный тренер «скуадры адзурры» будет объявлен 20 мая, и, как ожидается, им станет 53-летний Манчини.

Под руководством нового тренера сборная Италии в течение недели проведет три товарищеских матча. Итальянцы 28 мая сыграют со сборной Саудовской Аравии в Санкт-Галлене, 1 июня — с командой Франции в Ницце, 4 июня — со сборной Нидерландов в Турине.

Ранее итальянская пресса сообщала, что Манчини после поражения «Зенита» от «Краснодара» в матче 25-го тура чемпионата России отправился в Рим и провел переговоры о работе в национальной команде своей страны. Сам Манчини не подтвердил факт переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC), заявив, что «пока не сделал ничего, чтобы дать почву для этих слухов».