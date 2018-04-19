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19 апреля, источник: Р-Спорт

Манчини 20 мая может возглавить сборную Италии

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Роберто Манчини, возглавляющий санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит», 20 мая может быть назван главным тренером сборной Италии, сообщает Sportmediaset.

Источник: РИА "Новости"

По данным издания, главный тренер «скуадры адзурры» будет объявлен 20 мая, и, как ожидается, им станет 53-летний Манчини.

Под руководством нового тренера сборная Италии в течение недели проведет три товарищеских матча. Итальянцы 28 мая сыграют со сборной Саудовской Аравии в Санкт-Галлене, 1 июня — с командой Франции в Ницце, 4 июня — со сборной Нидерландов в Турине.

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Ранее итальянская пресса сообщала, что Манчини после поражения «Зенита» от «Краснодара» в матче 25-го тура чемпионата России отправился в Рим и провел переговоры о работе в национальной команде своей страны. Сам Манчини не подтвердил факт переговоров с Итальянской федерацией футбола (FIGC), заявив, что «пока не сделал ничего, чтобы дать почву для этих слухов».

С февраля исполняющим обязанности главного тренера сборной Италии является Луиджи Ди Бьяджо. В ноябре прошлого года в отставку с поста главного тренера национальной команды был отправлен Джанпьеро Вентура, под руководством которого итальянцы впервые с 1958 года не вышли в финальную часть чемпионата мира. Мировое первенство пройдет летом этого года в России.

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