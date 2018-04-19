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12:33 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Футболистки сборной Аргентины недовольны, что на презентации их форму представили модели

Федерация футбола Аргентины и Adidas по-разному решили вопрос с презентацией новых форм для сборных команд.

Форму мужской сборной представили Лионель Месси и Анхель Ди Мария, а форму женской — модели, одной из них была Алексия Ортис.

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Аргентинские футболистки сейчас находятся на женском Кубке Америки в Чили, где играют в финальной стадии турнира.

Игрокам женской сборной Аргентины не понравилось, что их не выбрали для презентации новой формы — в отличие от мужской сборной.

После победы над Колумбией аргентинки сделали специальное фото и рассказали о своих требованиях.

«Мы хотим, чтобы нас услышали. 22 игрока. 7 дней подготовки, и они в топ-4 сборных Южной Америки. Отобрались на Панамериканские игры и бьются за выход на женский ЧМ. Играют в финальной стадии Кубка Америки. Без денег на поездку, форму и зарплаты», — написала в твиттере бывший вратарь сборной Памела Висчарелли.

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