Футболистки сборной Аргентины недовольны, что на презентации их форму представили модели

Аргентинские футболистки сейчас находятся на женском Кубке Америки в Чили, где играют в финальной стадии турнира.



Игрокам женской сборной Аргентины не понравилось, что их не выбрали для презентации новой формы — в отличие от мужской сборной.



После победы над Колумбией аргентинки сделали специальное фото и рассказали о своих требованиях.



«Мы хотим, чтобы нас услышали. 22 игрока. 7 дней подготовки, и они в топ-4 сборных Южной Америки. Отобрались на Панамериканские игры и бьются за выход на женский ЧМ. Играют в финальной стадии Кубка Америки. Без денег на поездку, форму и зарплаты», — написала в твиттере бывший вратарь сборной Памела Висчарелли.