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17:12 (мск), источник: ТАСС

ФМБА ведет антидопинговую работу с российскими футболистами

МОСКВА, 18 апреля. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) проводит антидопинговую методическую работу с футболистами сборной России. Об этом журналистам сообщил руководитель агентства Владимир Уйба.

В последний раз российские футболисты сдавали анализы антидопинговым службам перед товарищескими матчами со сборными Бразилии и Франции в конце марта.

«Наши врачи полностью закреплены за сборной — это и массажисты, и другие специалисты. Конечно, проводим антидопинговую организационно-методическую работу [с футболистами]. Более того, мы проводим экзамены с врачами сборной по поводу антидопинговых правил», — сказал Уйба.

«Каждые три месяца мы проводим не просто лекцию, а экзамен у врачей, поскольку база WADA [Всемирного антидопингового агентства] и антидопинговое законодательство меняются», — сказал глава ФМБА.

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