ФМБА ведет антидопинговую работу с российскими футболистами
МОСКВА, 18 апреля. Федеральное
МОСКВА, 18 апреля. Федеральное
В последний раз российские футболисты сдавали анализы антидопинговым службам перед товарищескими матчами со сборными Бразилии и Франции в конце марта.
«Наши врачи полностью закреплены за сборной — это и массажисты, и другие специалисты. Конечно, проводим антидопинговую
«Каждые три месяца мы проводим не просто лекцию, а экзамен у врачей, поскольку база WADA [Всемирного антидопингового агентства] и антидопинговое законодательство меняются», — сказал глава ФМБА.