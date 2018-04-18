ФМБА ведет антидопинговую работу с российскими футболистами

В последний раз российские футболисты сдавали анализы антидопинговым службам перед товарищескими матчами со сборными Бразилии и Франции в конце марта.

«Наши врачи полностью закреплены за сборной — это и массажисты, и другие специалисты. Конечно, проводим антидопинговую организационно-методическую работу [с футболистами]. Более того, мы проводим экзамены с врачами сборной по поводу антидопинговых правил», — сказал Уйба.