«Соперников нужно выбирать с умом!» Стойлов прокомментировал предстоящий матч с Азербайджаном

Источник: Vesti.kz

— Станимир, буквально вчера Казахстанская Федерация футбола объявила о договоренности проведения товарищеского матча со сборной Азербайджана 5 июня в городе Астана. Что Вы можете сказать о будущем сопернике?

— Хотелось бы поблагодарить Федерацию футбола Азербайджана за положительный ответ. Казахстанская Федерация футбола приложила максимум усилий, чтобы провести ближайшую игру дома. Мы хотим сыграть на своем стадионе, поскольку первая игра в Лиге наций УЕФА состоится в Казахстане. Выбрали в соперники команду сборной Азербайджана неслучайно — они показывают схожую игру с грузинской национальной сборной (сборная Грузии — соперник Казахстана в Лиге наций — прим.ред.), с которой мы сыграем первыми на турнире. Соперников нужно выбирать с умом! И игра с азербайджанцами будет хорошей проверкой: эта команда в последнее время быстро прогрессирует. Они играют в комбинационный и техничный футбол. К тому же у руля команды стоит опытный тренер. Надо отметить тот факт, что за последние годы клубный футбол этой страны улучшился по всем параметрам.

— Официальные даты ФИФА в календаре — с 1 по 10 июня. Как будет выстроена работа в период подготовки национальной команды? На что сделаете акцент во время этого УТС?

— Члены сборной соберутся 1 июня. Задача проста: продолжаем совершенствовать игровые связи, будем стараться ставить тот футбол, который показали в последних товарищеских матчах. Старт был неплохим, но на каждом сборе мы должны прибавлять. Наша команда не может делать большие рывки, поэтому будем идти к цели поступательно, маленькими шагами. Можно было бы запланировать еще один товарищеский матч, допустим на 10 июня, но по моей просьбе решили отказаться от этой идеи. После матча со сборной Азербайджана казахстанских футболистов ждет большая нагрузка — игры в чемпионате и еврокубках будут проходить через каждые три дня. Я хочу дать возможность игрокам сборной отдохнуть несколько дней, поскольку летом иx ждет сумасшедший график, который будет длиться на протяжении 2,5−3 месяцев. Хочется, чтобы игроки подошли «свежими» к ответственным встречам еврокубков. Важно, чтобы казахстанские команды удачно выступили на европейской арене. Если несколько команд смогут пройти в групповой этап — это будет отличным достижением.

— В премьер-лиге сыграно пять туров. Недавно состоялся, пожалуй, самый интересный матч первого круга — «Астана» — «Кайрат». Как Вы оцениваете игру действующих членов нашей сборной в этих матчах? Есть ли футболисты, ставшие открытием сезона, и которых можно вызвать на ближайший сбор национальной команды?