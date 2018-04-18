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10:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

МВД начало проверку по поводу проявления расизма на матче Россия — Франция в Питере

Министерство внутренних дел России получило запрос от Российского футбольного союза, который просит органы помочь установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время товарищеского матча между командами России и Франции.

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Встреча, напомним, состоялась 27 марта на стадионе «Санкт-Петербург» и закончилось победой гостей — 3:1.

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«16 апреля 2018 года в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от генерального директора, генерального секретаря Общероссийской общественной организации “Российский Футбольный Союз” А. А. Алаева, в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время футбольного матча между командами России и Франции 27 марта 2018 года и привлечении их к ответственности», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МВД РФ.

«По данному обращению проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили сотрудники министерства. (Андрей СИЗЯКИН).

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось, что ФИФА открыла дело в отношении РФС из-за поведения болельщиков в отношении Поля Погба и Усмана Дембеле.

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