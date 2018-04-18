МВД начало проверку по поводу проявления расизма на матче Россия — Франция в Питере

«16 апреля 2018 года в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступил запрос от генерального директора, генерального секретаря Общероссийской общественной организации “Российский Футбольный Союз” А. А. Алаева, в котором он просит установить личности граждан, допустивших расистские выкрики во время футбольного матча между командами России и Франции 27 марта 2018 года и привлечении их к ответственности», — сообщили «СЭ» в пресс-службе МВД РФ.