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09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Автор одного из самых красивых голов в истории сборной Казахстана завершил карьеру футболиста

Бывший полузащитник сборной Казахстана Виталий Евстигнеев завершил карьеру игрока в возрасте 32 лет, передает корреспондент Vesti.kz.

В профессиональном футболе Евстигнеев пробыл 15 сезонов. Большую часть карьеры он провел в родном «Таразе», за который он играл с 2003 по 2009 год и с 2012 по 2016 год. Также полузащитник выступал за «Ордабасы» и «Актобе».

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В 2013 году Евстигнеев получил разрыв крестообразных связок, а после возвращения на поле у него случился рецидив этой тяжелой травмы. В 2017 году он не был заявлен ни за один клуб.

За сборную Казахстана Евстигнеев провел три матча в отборочном цикле Евро-2012. Единственный гол за национальную команду он забил 6 сентября 2011 года в дебютной игре против Азербайджана в Баку. На 77-й минуте Евстигнеев вышел на замену и первым же касанием отправил мяч в ворота дальним ударом, но его гол не спас от поражения — 2:3.

Родной клуб Евстигнеева «Тараз» устроил игроку чествование перед матчем третьего тура первой лиги против «Кайрата А» (1:0). На память ему вручили футболку с восьмым номером.

За карьеру Евстигнеев дважды выигрывал Кубок Казахстана: в 2004 году — с «Таразом» и в 2010-м — с «Ордабасы». В 2012 году он помог «Актобе» стать бронзовым призером КПЛ.

«Без тебя клуб не будет таким как прежде: с тобой уходит целая эпоха нашего джамбульского футбола. Желаю тебе, брат, здоровья, дальнейшего развития, не останавливайся на достигнутом и также оставайся для нас примером! Мы всегда рядом и всегда друг за друга», — пожелал Евстигнееву еще один воспитанник «Тараза» и экс-полузащитник сборной Казахстана Олег Недашковский, сейчас выступающий за «Экибастуз» из первой лиги.

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