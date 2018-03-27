ФИФА расследует расистские выкрики в Питере: что нам грозит?
Коротко о главной теме дня.
Коротко о главной теме дня.
1. О чём речь?
27 марта сборная России провела товарищеский матч с французамив
2. Уханье — это точно расизм?
Да. Гул «уууу» и ритмичное «у-у-у-у» имеют принципиально разные трактовки. Одно является допустимым, другое — нет. Этим руководствуются как международные организации (в том числе ФИФА), так и наш РФС (а точнее, КДК РФС).
3. Как это расследуют?
Если называть вещи своими именами, то расследование ведёт не столько ФИФА, сколько российское МВД. Со стороны ФИФА и РФС был сформулирован запрос. Именно расследованием уполномочены заниматься как раз российские службы правопорядка. К их большому сожалению, билеты на матч Россия — Франция продавались без fan id. Эта система позволила бы намного быстрее идентифицировать «ухающих» фанатов. Хотя и так можно вычислить болельщиков. На стадионах ЧМ-2018 камеры безопасности покрывают 100% трибун.
4. Что говорят те, кто должен говорить?
Исполнительный директор FARE («Футбол против расизма в Европе») Пиара Поуар рассказал «Чемпионату»:
— Несомненно в России присутствует вопрос расизма. Это проблема присутствует в РФПЛ. Хотя я уверен, что на ЧМ-2018 с этим не будет трудностей. Алексеем Смертиным проделана большая работа.
А вот что сказал сам Алексей Смертин — офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией:
— ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования. В свою очередь, РФС готов принять в нём активное участие, в частности уже ведётся внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России.
5. Что нам грозит?
Именно нам с вами, скорее всего, ничего. Слава богу, практика в таких случаях двигается от коллективной ответственности (закрытие трибуны/стадиона) к персональной ответственности (штраф и бан на посещение матчей). Пока в РФПЛ отсутствуют значительные наказания за проявления расизма, в РФС продемонстрировали готовность работать совместно с ФИФА и не игнорировать уханье.
Смертин упомянул словосочетание «несколько личностей». Похоже, за 20 дней МВД удалось идентифицировать нескольких хулиганов. Они будут оштрафованы и отлучены от футбола на несколько лет. Речь идёт не только о матчах сборных, но и о чемпионате России.
|Станислав Черчесов
|Дидье Дешам
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|6
|8
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|4
|22
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка (Литва)
|Боковой судья
|Витаутас Шимкус (Литва)
|Боковой судья
|Витенис Казлаускас (Литва)