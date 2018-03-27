ФИФА расследует расистские выкрики в Питере: что нам грозит?

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

1. О чём речь?

27 марта сборная России провела товарищеский матч с французамив Санкт-Петербурге (1:3). После игры фотограф AFP рассказал, что слышал обезьянье уханье от фанатов в адрес Дембеле, идущего подавать угловой. Кроме того, в трансляции отчётливо слышно, как несколько человек ухают в адрес Погба, когда таймер показывал 72 минуты 42 секунды. Выкрики слышал и корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, который находился во время матча у поля.

2. Уханье — это точно расизм?

Да. Гул «уууу» и ритмичное «у-у-у-у» имеют принципиально разные трактовки. Одно является допустимым, другое — нет. Этим руководствуются как международные организации (в том числе ФИФА), так и наш РФС (а точнее, КДК РФС).

3. Как это расследуют?

Если называть вещи своими именами, то расследование ведёт не столько ФИФА, сколько российское МВД. Со стороны ФИФА и РФС был сформулирован запрос. Именно расследованием уполномочены заниматься как раз российские службы правопорядка. К их большому сожалению, билеты на матч Россия — Франция продавались без fan id. Эта система позволила бы намного быстрее идентифицировать «ухающих» фанатов. Хотя и так можно вычислить болельщиков. На стадионах ЧМ-2018 камеры безопасности покрывают 100% трибун.

4. Что говорят те, кто должен говорить?

Исполнительный директор FARE («Футбол против расизма в Европе») Пиара Поуар рассказал «Чемпионату»:

— Несомненно в России присутствует вопрос расизма. Это проблема присутствует в РФПЛ. Хотя я уверен, что на ЧМ-2018 с этим не будет трудностей. Алексеем Смертиным проделана большая работа.

А вот что сказал сам Алексей Смертин — офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией:



— ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования. В свою очередь, РФС готов принять в нём активное участие, в частности уже ведётся внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России.

5. Что нам грозит?

Именно нам с вами, скорее всего, ничего. Слава богу, практика в таких случаях двигается от коллективной ответственности (закрытие трибуны/стадиона) к персональной ответственности (штраф и бан на посещение матчей). Пока в РФПЛ отсутствуют значительные наказания за проявления расизма, в РФС продемонстрировали готовность работать совместно с ФИФА и не игнорировать уханье.