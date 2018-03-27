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21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА расследует расистские выкрики в Питере: что нам грозит?

Коротко о главной теме дня.

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1. О чём речь?

27 марта сборная России провела товарищеский матч с французамив Санкт-Петербурге (1:3). После игры фотограф AFP рассказал, что слышал обезьянье уханье от фанатов в адрес Дембеле, идущего подавать угловой. Кроме того, в трансляции отчётливо слышно, как несколько человек ухают в адрес Погба, когда таймер показывал 72 минуты 42 секунды. Выкрики слышал и корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров, который находился во время матча у поля.

2. Уханье — это точно расизм?

Да. Гул «уууу» и ритмичное «у-у-у-у» имеют принципиально разные трактовки. Одно является допустимым, другое — нет. Этим руководствуются как международные организации (в том числе ФИФА), так и наш РФС (а точнее, КДК РФС).

3. Как это расследуют?

Если называть вещи своими именами, то расследование ведёт не столько ФИФА, сколько российское МВД. Со стороны ФИФА и РФС был сформулирован запрос. Именно расследованием уполномочены заниматься как раз российские службы правопорядка. К их большому сожалению, билеты на матч Россия — Франция продавались без fan id. Эта система позволила бы намного быстрее идентифицировать «ухающих» фанатов. Хотя и так можно вычислить болельщиков. На стадионах ЧМ-2018 камеры безопасности покрывают 100% трибун.

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4. Что говорят те, кто должен говорить?

Исполнительный директор FARE («Футбол против расизма в Европе») Пиара Поуар рассказал «Чемпионату»:

— Несомненно в России присутствует вопрос расизма. Это проблема присутствует в РФПЛ. Хотя я уверен, что на ЧМ-2018 с этим не будет трудностей. Алексеем Смертиным проделана большая работа.

А вот что сказал сам Алексей Смертин — офицер РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией:

— ФИФА уведомила Российский футбольный союз о начале расследования. В свою очередь, РФС готов принять в нём активное участие, в частности уже ведётся внутреннее расследование. Сделан запрос в МВД относительно идентификации нескольких личностей, которые были причастны к этим моментам. Если вина этих людей будет доказана, то с большой долей вероятности они не будут допущены как на матчи чемпионата мира, так и на игры чемпионата России.

5. Что нам грозит?

Именно нам с вами, скорее всего, ничего. Слава богу, практика в таких случаях двигается от коллективной ответственности (закрытие трибуны/стадиона) к персональной ответственности (штраф и бан на посещение матчей). Пока в РФПЛ отсутствуют значительные наказания за проявления расизма, в РФС продемонстрировали готовность работать совместно с ФИФА и не игнорировать уханье.

Смертин упомянул словосочетание «несколько личностей». Похоже, за 20 дней МВД удалось идентифицировать нескольких хулиганов. Они будут оштрафованы и отлучены от футбола на несколько лет. Речь идёт не только о матчах сборных, но и о чемпионате России.

Россия 1:3
Первый тайм: 0:1
Франция
27.03.2018, 18:50 Зрители: 51165 матчи: Сборные Санкт-Петербург
Главные тренеры
Станислав Черчесов Дидье Дешам
Голы
68′ Федор Смолов (И. Смольников, А. Ерохин)  
  Кильян Мбаппе (П. Погба) 40′
  Поль Погба 49′
  Кильян Мбаппе (Б. Матюиди) 83′
Составы
Андрей Лунев 99
Роман Нойштедтер 3
Владимир Гранат 14
Александр Головин 17
Федор Смолов (к) 10
83′ Федор Кудряшов 13
Денис Черышев 27
45′ Александр Самедов 19
Игорь Смольников 28
45′ Юрий Жирков 18
Константин Рауш 22
54′ Алан Дзагоев 10
82′ Антон Миранчук 16
66′ Алексей Миранчук 15
67′ Антон Заболотный 24
76′ Александр Ерохин 21
Антон Швец 6
1 Юго Ллорис (к)
2 Бенжамен Павар
22 Лукас Эрнандез
21 Лоран Косьельни
6 Поль Погба
5 Самюэль Юмтити 80′
3 Преснель Кимпембе
15 Адриен Рабьо 81′
14 Блэз Матюиди
10 Кильян Мбаппе 86′ 52′
8 Тома Лемар
11 Усман Дембеле 72′
9 Оливье Жиру
13 Н`Голо Канте 66′
12 Корантен Толиссо
20 Антони Марсьяль 58′
7 Антуан Гризманн
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
8 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
5 Угловые 4
22 Фолы 8
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Гедиминас Мажейка (Литва)
Боковой судья Витаутас Шимкус (Литва)
Боковой судья Витенис Казлаускас (Литва)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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