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19:12 (мск), источник: ТАСС

МОК включил Яшина в символическую сборную призеров олимпийских турниров по футболу

ТАСС, 14 апреля. Советский вратарь Лев Яшин вошел в символическую футбольную сборную медалистов Олимпийских игр. Список футболистов, попавших в команду, опубликован на странице Международного олимпийского комитета (МОК) в Twitter.

Яшин завоевал золото в составе сборной СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. В пяти матчах олимпийского турнира сборная СССР пропустила только два мяча в играх против объединенной германской команды (2:1) и сборной Болгарии (2:1). В финале советские футболисты со счетом 1:0 обыграли югославов.

Также в символическую сборную вошли венгерский полузащитник Ференц Пушкаш (золото на ОИ-1952), камерунский нападающий Самуэль Это’о (золото на ОИ-2000), испанский защитник Карлес Пуйоль и его соотечественник, полузащитник Хави (оба — серебро на ОИ-2000), итальянский полузащитник Андреа Пирло (бронза на ОИ-2004), аргентинский форвард Лионель Месси (золото на ОИ-2008), бразильский полузащитник Роналдиньо (бронза на ОИ-2008). Также в команду попали бразильский защитник Марсело, выигравший бронзу на ОИ-2008 и серебро на ОИ-2012, бразильский нападающий Неймар, который в 2012 году выиграл серебро, а в 2016-м — золото, и двукратный олимпийский чемпион (2004, 2008) в составе сборной Аргентины защитник Хавьер Маскерано.

Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы 1960 года. В 1963 году был признан лучшим футболистом Европы, получив приз «Золотой мяч»; является единственным вратарем в истории, ставшим лауреатом «Золотого мяча». Яшин скончался 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

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